Интересни съдийски назначения за двубоите на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Ботев БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига.



29 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Етър - ФК Верея



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



29 Мар 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Валери Николов Цветков



30 Мар 2019 г. Събота 18:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Петър Стоянов Петров



30 Мар 2019 г. Събота 20:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Антон Симеонов Генов



31 Мар 2019 г. Неделя 18:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Септември



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Кирил Петков Йорданов



31 Мар 2019 г. Неделя 20:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Ботев



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Иво Николаев Колев



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Георги Крумов Виделов



1 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Кирил Манолов Лозанов