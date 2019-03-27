ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Интересни съдийски назначения за двубоите на Локо и Ботев
13:47 / 27.03.2019 Източник: Plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига.

29 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Етър - ФК Верея

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

29 Мар 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    

СН:    Валери Николов Цветков     

30 Мар 2019 г. Събота 18:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров    

СН:    Петър Стоянов Петров     

30 Мар 2019 г. Събота 20:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Антон Симеонов Генов     

31 Мар 2019 г. Неделя 18:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Септември

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    

СН:    Кирил Петков Йорданов     

31 Мар 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков        

СН:    Георги Крумов Виделов     

1 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    

СН:    Кирил Манолов Лозанов
Още по темата: общо новини по темата: 526
27.03.2019
27.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
предишна страница [ 1/88 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Славия Прага
30.03
Слован Либерец
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Треньорски оставки в Лудогорец
 Локо с убедителна победа над ФА Пловдив
 Бултрасите: Нашата "жълто-черна" армия трябва да превземе "синята" крепост
 Футболистите на Ботев днес няма да играят мач
 Неделев с висок процент грешни пасове в националния отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: