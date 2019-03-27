|
|Интересни съдийски назначения за двубоите на Локо и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига.
© Plovdiv24.bg
|Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Ботев
29 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Етър - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
29 Мар 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валери Николов Цветков
30 Мар 2019 г. Събота 18:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Петър Стоянов Петров
30 Мар 2019 г. Събота 20:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
31 Мар 2019 г. Неделя 18:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Петков Йорданов
31 Мар 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
1 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
|Още по темата:
|общо новини по темата: 526
|
Прогнозирай
Славия Прага
30.03
Слован Либерец
Отвори мача,
виж прогнозите