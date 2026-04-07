Представителният отбор на Ботев Пловдив взе активно участие в кампанията "Жълто-черен Великден за Пловдив“, за която Plovdiv24.bg вече информира своите читатели. Футболистите и треньорите на "канарчетата“ закупиха множество хранителни продукти за деца и възрастни в нужда. "Жълто-черните" показаха това с обща снимка от съблекалнята на отбора, която бе публикувана в официалната клубна страница във Фейсбук.

В утрешния ден пред централната трибуна на "Колежа“ ще бъде поставена голяма кутия, в която всеки желаещ ще може да остави пакетирана суха храна с дълъг срок на годност. Всички събрани продукти ще бъдат доставени от ПФК Ботев Пловдив на деца в центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства, както и на възрастни хора в домове и социални услуги, съобщиха от ПФК Ботев.

"Нека подадем ръка на нуждаещите се - защото заедно можем да подарим не просто храна, а надежда и топлина в този светъл празник", допълниха още от клуба.