Похвално! Привърженици на Локо обзаведоха новите съблекални на базата в "Тракия"

Феновете помогнаха за пълното обзавеждане на новите съблекални на базата в район "Тракия", така че те да са готови за използване.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":
Пореден красив жест в подкрепа на бъдещето на детско-юношеския футбол!
Сдружение "Магията на Пловдив“ помогна новите съблекални на нашата база в Тракия да бъдат напълно обзаведени и подготвени за използване. Те вече изглеждат модерно, уютно и са готови да посрещнат младите футболни таланти.
Тези съблекални са създадени с мисъл за децата – място, в което бъдещите футболисти ще се подготвят, ще мечтаят и ще правят първите си стъпки към големия футбол. Вратите им са отворени за всички деца от цяла България, които искат да се развиват и да преследват мечтите си.
Сдружение "Магията на Пловдив“ - подкрепа и отношение към бъдещето на младите футболисти!
Ако желаете да се включите с помощ към развитието на детския футбол
Банкова сметка за спонсорства и дарения:
IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01
Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“
Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ
Контакти:
tmoplovdiv@gmail.com
0879555291
