Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи поредния си огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб.Феновете помогнаха за пълното обзавеждане на новите съблекални на базата в район "Тракия", така че те да са готови за използване.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":Пореден красив жест в подкрепа на бъдещето на детско-юношеския футбол!Сдружение "Магията на Пловдив“ помогна новите съблекални на нашата база в Тракия да бъдат напълно обзаведени и подготвени за използване. Те вече изглеждат модерно, уютно и са готови да посрещнат младите футболни таланти.Тези съблекални са създадени с мисъл за децата – място, в което бъдещите футболисти ще се подготвят, ще мечтаят и ще правят първите си стъпки към големия футбол. Вратите им са отворени за всички деца от цяла България, които искат да се развиват и да преследват мечтите си.Сдружение "Магията на Пловдив“ - подкрепа и отношение към бъдещето на младите футболисти!Ако желаете да се включите с помощ към развитието на детския футболБанкова сметка за спонсорства и дарения:IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШКонтакти:tmoplovdiv@gmail.com0879555291