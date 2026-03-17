Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи поредния си огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб.

Феновете помогнаха за пълното обзавеждане на новите съблекални на базата в район "Тракия", така че те да са готови за използване.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":

Пореден красив жест в подкрепа на бъдещето на детско-юношеския футбол!

Сдружение "Магията на Пловдив“ помогна новите съблекални на нашата база в Тракия да бъдат напълно обзаведени и подготвени за използване. Те вече изглеждат модерно, уютно и са готови да посрещнат младите футболни таланти.

Тези съблекални са създадени с мисъл за децата – място, в което бъдещите футболисти ще се подготвят, ще мечтаят и ще правят първите си стъпки към големия футбол. Вратите им са отворени за всички деца от цяла България, които искат да се развиват и да преследват мечтите си.

Сдружение "Магията на Пловдив“ - подкрепа и отношение към бъдещето на младите футболисти!

Ако желаете да се включите с помощ към развитието на детския футбол

Банкова сметка за спонсорства и дарения:

IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“

Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ

Контакти:

tmoplovdiv@gmail.com

0879555291