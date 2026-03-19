Историческо първо занимание направи днес представителният отбор на Локомотив Пловдив на терените на клубната база в район "Тракия“!Точно в 12:00 часа наставникът Душан Косич изведе своите възпитаници за тренировка. Тя премина в отлично настроение и с висока интензивност, като играчите имаха възможност да се докоснат до новата база и да усетят качеството на тревното покритие, похвалиха се от "черно-белия" клуб.Тренировката приключи с бърз турнир по джитбол, който бе спечелен от Александър Александров, Жоел Цварц и Каталин Иту.