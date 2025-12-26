ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
От Долните лиги: Оксфорд търси спасителен пояс, Саутхямптън – билет за плейофите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06
© FB: Southampton FC
Формата на Оксфорд Юнайтед напоследък напомня на стар учебник по математика – пълен с равенства, грешки и една-единствена вярна задача. Три равенства, три загуби и само една победа в последните седем мача оставиха тима закотвен в зоната на изпадащите, където напрежението е по-високо и от цените на билетите за дерби.

Срещу тях застава Саутхямптън, които кротко си стоят в средата на таблицата, но гледат нагоре с апетит. "Светците“ са на четири точки от плейофната зона и с баланс от шест победи, три загуби и едно равенство в последните десет срещи ясно показват, че не са дошли просто да отбият номера.

Победата е важна и за двата тима, но за Оксфорд тя е от онези "сега или никога“ моменти. Само две точки ги делят от Портсмут, но с мач повече в актива – детайл, който обикновено не носи спокойствие, а леко треперене на коленете.

В състава на Саутхямптън Адам Армстронг продължава да играе така, сякаш всеки мач е финал. С 11 гола и 4 асистенции този сезон, той е човекът, който може да обърка всякакви спасителни сметки на домакините. За Оксфорд надеждите са насочени към Брайън де Креесмакер с неговите 4 асистенции и гол, както и към Уил Ланкшиър, който вече има 5 попадения и ще трябва отново да дърпа отбора напред.

Любопитен детайл е, че за Оксфорд играе и българинът Филип Кръстев, който се появи като резерва в последния мач на тима, влизайки в игра в 81-вата минута. Дали този път ще получи повече време, остава да видим, но в подобни мачове понякога точно свежите крака правят разликата.

С други думи – единият отбор бяга от дъното, другият гони върха. Чемпиъншип в най-чистия му вид: без излишна романтика, но с много нерви и сметки.

