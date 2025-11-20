ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (14)
Италия с труден жребий в плейофите за световното, ето всички предстоящи сблъсъци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:01Коментари (0)292
©
Четирикратният световен шампион Италия ще играе със Северна Ирландия в полуфиналния кръг от баражите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Жребият, който бе изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин, не бе особено благосклонен към "адзурите", тъй като във финалния кръг те ще бъдат гости на победителя от двойката Уелс - Босна и Херцеговина, ако преодолеят Северна Ирландия - съперник, който ги спира по пътя към световното през 1958 година.

Ето пълния жребий за баражите за световното първенство в зона Европа:

Поток "А":

полуфинали: Италия - Северна Ирландия и Уелс - Босна и Херцеговина

финал: Уелс/Босна и Херцеговина - Италия/Северна Ирландия

Поток "В":

полуфинали: Украйна - Швеция и Полша - Албания

финал: Украйна/Швеция - Полша/Албания

Поток "С":

полуфинали: Турция - Румъния и Словакия - Косово

финал: Словакия/Косово - Турция/Румъния

Поток "D":

полуфинали: Дания - Република Северна Македония и Чехия - Ирландия

финал: Чехия/Ирландия - Дания/Република Северна Македония

Победителите от плейофите ще се присъединят към 12-те тима от Европа, които вече си осигуриха визи за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Това са Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия и Хърватия.

Баражите в зона Европа ще се играят на 26 и 31 март 2026 година, като и в полуфиналите, и във финалите победителят ще бъде излъчван в един мач.
