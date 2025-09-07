ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
България с шанс за поправителен в Грузия
Автор: Александър Антонов 08:46Коментари (0)211
© Facebook: Team Bulgaria
Националният ни отбор гостув на Грузия във втория кръг от световните квалификации на група "Е". Мачът ще е на стадион "Борис Пайчадзе Динамо Арена" с начален час 16:00 българско време. По трибуните се очакват 50 хиляди зрители.

Домакините вече играят със самочувствие след участието си на Евро 2024 в Германия. Те загубиха първия си двубой преди 3 вечери след 2:3 от Турция като домакини. Въпреки това показаха характер, тъй като изоставаха с 0:3 до 63-ата минута, когато върнаха два гола за половин час и до последно държаха южните ни съседи под напрежение. Турците дори доиграха срещата с човек по-малко след изгонването на Баръш Алпер Йълмаз в 71-ата минута. Такова имаше и за селекционера на грузинците Вили Саньол, който няма да е край тъч линията този следобед, за да дава напътствия на възпитаниците си срещу нас.

Българите ще се стремят да се отърсят от домакинското фиаско с 0:3 срещу еврошампиона Испания на Националния стадион "Васил Левски". От мача могат да бъдат извлечени и позитиви, защото при 0:1 имахме съвсем реална възможност да изравним, но Радослав Кирилов удари греди, а второто полувреме набезите на иберийците бяха спряни успешно. Голямата липса за "лъвовете" ще е капитанът Кирил Десподов, който получи контузия на официалната тренировка във вечерта преди дуела с испанците. Сега ще е любопитно дали Николай Минков отново ще бъде избран да оперира там или селекционерът Илиан Илиев ще избере друга опция за десния фланг на нападението.

До момента Грузия и България са се изправяли един срещу друг 8 пъти и "трикольорите" водят с 4:2 успеха, а останалите два двубоя са били равенства. Головата разлика е 21:12 за нас. За последно двете селекции се срещнаха в Лигата на нациите на 12 юни, когато резултатът бе 0:0 точно в Тбилиси.

Bethub.bg дава 1.38 шанс на домакините, 4.75 за хикс и 9.00 възможност българите да победят. Palmsbet.com оценява успеха за Грузия на 1.38, ремито - 4.50, а победа за България - 9.50.
