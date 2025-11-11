ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Само за 4 дни продадоха над 16 000 билета за Евроволей 2026 в София
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13Коментари (0)94
©
Само 4 дни след началото на продажбите вече са закупени над 16 000 билета за Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, на което София ще бъде домакин. Това съобщиха от Българската федерация по волейбол.

Ето какво още информираха от БФВ по темата:

За отбора и за всички, работещи за благото на българския волейбол, това е огромно признание. Благодарение на вас отново бе постигнато нещо без аналог в спортната история на България - безпрецедентни интерес и активност цели над 300 дни преди старта на първенството. Волейболът отново показа, че е силата, която обединява България!

Информация за статута на продажбите:

• Към настоящия момент са продадени общо малко над 16 000 билета (всички категории и пакетни предложения).

• Срещата България - Полша (16 септември) предизвиква най-голям интерес. Към настоящия момент за нея са останали единични места с тенденция към изчерпване.

• За да отговори на изключителния интерес конкретно към мача България - Полша, БФВ предприе действия за пренасочване на част от контингентите от пакетни предложения ("Следвай отбора си - България“, "Групова фаза София - 15 мача“, "Турнирен билет София - 21 мача“) към единични билети (билети за отделен мач).

• Към момента за останалите мачове на България от груповата фаза все още са налични билети, но тенденцията и при тях е към постепенно изчерпване.

Какво следва:

Част от местата в залата (около 25%) са временно блокирани за технически, медийни и организационни нужди, както и за партньори и официални гости. Това са задължения, които БФВ има по договор с Европейската конфедерация по волейбол (CEV), партньори, както и като организатор на събитието, за да може да осигури неговото техническо и ТВ обезпечаване. Част от тези блокирани места са обвързани с конкретни срокове, в които ние като организатор сме задължени да ги запазим. След изтичане на съответните срокове и при липса на заявен интерес всички освободени места ще бъдат пускани в продажба.

Всяко ново пускане в продажба на определен контингент места ще бъде обявявано поне 24 часа предварително в нашите официални канали (уебсайт и социални мрежи), както и чрез прес съобщение до медиите в България.

Пакетните предложения "Дневен билет“, "Следвай отбора си - България/Полша/Израел/Португалия/Северна Македония/Украйна“, "Групова фаза София - 15 мача“ и "Турнирен билет София - 21 мача“ ще бъдат налични до изчерпване на предвидените за съответния пакет количества. След изчерпването им допълнителни контингенти от тези пакетни предложения няма да бъдат пускани в продажба. БФВ ще обявява своевременно, когато даден вид пакетно предложение бъде изчерпан.

БФВ гарантира, че всички налични места ще бъдат достъпни за феновете преди началото на първенството. Нашата цел е максимален брой почитатели на волейбола да имат възможност да присъстват на живо на това голямо спортно събитие, което беше и основната причина за преместването му в София.

Благодарим ви, че сте с нас!

Шампиони в сърцата!
Още по темата: общо новини по темата: 3
14.10.2025
14.10.2025
09.10.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Един наказан в Локо, глобиха Ботев за обидни и нецензурни скандирания
 ФК Пълдин блесна с рекордните 13 повиквателни за национални гарнитури на България
 Треньорът на Марица: Това е може би най-важният ни мач в последните години
 Страхотно представяне в Прага на млади таланти от пловдивска танцова школа
 Кметът с важна новина за стадион "Тодор Диев": Търсим финансиране, преговаряме и с БФС
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: