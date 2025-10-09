Любо Ганев пред "Фокус": Имаме запитване и от Пловдив! След 5 дни решаваме кой град да е домакин

© БВ Волейбол Президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев, говори ексклузивно пред "Фокус" след взетото решение на Столичен общински съвет София да отпусне 500 000 лева за домакинство на ЕВРОВОЛЕЙ 2026.



"Очакваме да получим и писмено решение от Министерството на спорта и Национална спортна база, че зала "Арена 8888" е свободна по време на форума догодина", започна легендата на родния волейбол.



"Във вторник 14-и ще се вземе крайното решение на заседание на Управителния съвет на БФ Волейбол", разкри той.



"Независимо в кой град ще се проведе форума, ние не трябва да се делим – нито в националния отбор, нито като граждани.



Имам уверението, че много българи ще се върнат в България да гледат ЕВРОВОЛЕЙ 2026", сподели още Ганев пред нашата медия, след което коментира мащаба на двете зали - Двореца на културата и спорта във Варна и "Арена 8888" в София.



"7500 човека е разликата между двете зали. Това е единственото, заради което го променяме. Повече хора трябва да имат шанс да гледат за първи път на живо новини световни вицешампиони.



От ЦЕВ също ни казаха да го направим в голяма зала.



Ние сме длъжни да подсигурим повече възможност за публиката. Те са нашият 7-и играч. Те винаги са били", категоричен бе той.



"Ще се постараем всяка година да имаме едно голямо домакинство. В Италия и Полша винаги общините се състезават коя да организира, а е радващо, че и в България се случва това вече.



Искам да благодаря още веднъж на Община Варна.



Имаме запитвания дори от Бургас, Русе и Пловдив също.Това е нещо страхотно", завърши президентът на БФ Волейбол.