ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (12)
Манчестърското дерби трябва да отговори на някои въпроси
Автор: Александър Антонов 08:48Коментари (0)250
© X: Mística Uruguaya
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед излизат един срещу друг в градското дерби от четвъртия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Етихад" с начален час 18:30 българско време.

Домакините започнаха в привидно отлична форма след 4:0 като гост над последния в момент Уулвърхемптън, но състоянието на "гражданите" се оказа измамно. Те загубиха следващите си два мача от Тотнъм и Брайтън, което озадачи мнозина предвид обновяването на отбора през това лято. Клубът се раздели с няколко ненужни играчи като Едерсон, Джак Грийлиш и Илкай Гюндоган, но сега мениджърът Пеп Гуардиола е изправен пред друг казус - множеството контузени. След подновяването на първенството контузени са: Раян Шерки, Омар Мармуш, Матео Ковачич, Раян Аит-Нури, Калвин Филипс, а под въпрос са Йошко Гвардиол, Савиньо, Маркус Бетинели, Абдукодир Хусанов, Фил Фоудън и Джон Стоунс. Понастоящем Сити е чак 16-и само с 3 точки.

"Червените дяволи" са 11-и, имащи 4 точки. Те потеглиха с домакинско поражение от Арсенал, в което оставиха крайно оптимистични впечатления. Впоследствие направиха 1:1 с Фулъм в Лондон, където допуснаха изравняване през второто полувреме преди да победят Бърнли след 3:2 у дома преди прекъсването за световните квалификации. Головата разлика на Юнайтед е 4:4. Лисандро Мартинес продължава да е дългосрочно аут заради скъсани връзки от миналия сезон, а Матеуш Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт са с физически проблеми, но се очаква да са на линия за следващия кръг.

В последно време двубоите между двата гранда са изключително равностойни. През миналия сезон Сити триумфира със Суперкупата на Англия, ала едва след дузпи. Впоследствие Юнайтед победи на "Етихад" с 2:1, а през април на "Олд Трафорд" не паднаха голове.

Pamsbet.com оценява шансовете за Сити на 1.76, равенството е възможно при 4.00, а двойката - 4.33. Bethub.bg дава 1.81 за "гражданите", 4.10 при реми и 4.50 успех на Юнайтед.

Другият днешен мач от програма е Бърнли - Ливърпул от 16:00 часа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдивчанинът Маршавелов се завръща на пистата след 4-годишна пауза
 Слаба игра и загуба за Атлетик (Куклен)
 Феновете от "Лаута": Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство
 "Лудата банда": В отбора цареше пълна аматьорщина! Свалихме знамето и напуснахме стадиона преди края на мача
 Пълни трибуни в Пловдив подкрепят България срещу Финландия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: