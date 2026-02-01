ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (10)
Манчестър Сити среща Тотнъм в труден за "шпорите" момент
Автор: Александър Антонов 10:39Коментари (0)212
© X: Nemo | Designer
Тотнъм и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в дербито от 24-ия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Тотнъм Хотспър" с начален час 18:30 българско време.

Домакините се представят далеч под очакванията си този сезон и са чак 14-и с 28 точки в таблицата. Периодът за тях е сложен, защото в миналите 5 кръга са с 3 равенства и две загуби, а последната им победа датира от 28 декември над Кристъл Палас с 1:0 навън. Миналата събота възпитаниците на Томас Франк направиха 2:2 срещу Бърнли на "Търф Муур". След това обаче взеха гостуването си на Айнтрахт Франкфурт в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига и продължават директно към 1/8-финалите като част от първата осмица. Головата разлика на отбора е 33:31. Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис, Ричарлисон, Педро Поро и Деян Кулушевски са контузени, Мики ван де Веен ще мине късен фитнес тест, а за Лукас Бергвал ще се решава накрая.

Сити е втори в сегашното класиране и има 46 точки, с колкото е и третият Астън Вила, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на манчестърци е 47:21, което е най-ефикасното нападение в първенството. Миналата събота възпитаниците на Пеп Гуардиола се върнаха към успехите и победиха последния Уулвърхемптън след 2:0 у дома. Впоследствие тази сряда "гражданите" завършиха основната фаза в Шампионска лига с 2:0 над Галатасарай вкъщи. Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Джон Стоунс, Жереми Доку, Савиньо са контузените и няма да играят със сигурност, а Рубен Диаш ще мине късен фитнес тест.

На 23 август във втори кръг Тотнъм взе превес с 2:0 в Манчестър.

Palmsbet.com дава 4.50 за "шпорите", 4.20 е равенството, а 1.69 в полза на Сити. Bethub.bg оценява единицата на 4.50, ремито е 4.25, а двойката - 1.73.
Още по темата: общо новини по темата: 3
03.01.2026
19.10.2025
14.09.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица победи втория отбор на Славия на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"
 Локо не успя да вкара на украинския Колос в последния ден от лагера в Турция
 Ботев разгроми Севлиево с 4 гола за половин час в последната си контрола
 Още един огромен успех за българския тенис днес!
 "Лаута Арми" спечели Купата на България, фенклубът на Локо поздрави шампионите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: