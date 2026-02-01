Манчестър Сити среща Тотнъм в труден за "шпорите" момент

© X: Nemo | Designer Тотнъм и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в дербито от 24-ия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Тотнъм Хотспър" с начален час 18:30 българско време.



Домакините се представят далеч под очакванията си този сезон и са чак 14-и с 28 точки в таблицата. Периодът за тях е сложен, защото в миналите 5 кръга са с 3 равенства и две загуби, а последната им победа датира от 28 декември над Кристъл Палас с 1:0 навън. Миналата събота възпитаниците на Томас Франк направиха 2:2 срещу Бърнли на "Търф Муур". След това обаче взеха гостуването си на Айнтрахт Франкфурт в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига и продължават директно към 1/8-финалите като част от първата осмица. Головата разлика на отбора е 33:31. Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис, Ричарлисон, Педро Поро и Деян Кулушевски са контузени, Мики ван де Веен ще мине късен фитнес тест, а за Лукас Бергвал ще се решава накрая.



Сити е втори в сегашното класиране и има 46 точки, с колкото е и третият Астън Вила, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на манчестърци е 47:21, което е най-ефикасното нападение в първенството. Миналата събота възпитаниците на Пеп Гуардиола се върнаха към успехите и победиха последния Уулвърхемптън след 2:0 у дома. Впоследствие тази сряда "гражданите" завършиха основната фаза в Шампионска лига с 2:0 над Галатасарай вкъщи. Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Джон Стоунс, Жереми Доку, Савиньо са контузените и няма да играят със сигурност, а Рубен Диаш ще мине късен фитнес тест.



На 23 август във втори кръг Тотнъм взе превес с 2:0 в Манчестър.



Palmsbet.com дава 4.50 за "шпорите", 4.20 е равенството, а 1.69 в полза на Сити. Bethub.bg оценява единицата на 4.50, ремито е 4.25, а двойката - 1.73.