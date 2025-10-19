ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (11)
Англия, Европа и светът тръпнат за Ливърпул - Манчестър Юнайтед
Автор: Александър Антонов 08:50Коментари (0)76
© X: Premier League USA
Ливърпул и Манчестър Юнайтед се изправят един срещу друг в най-чакания двубой в Англия. Дербито от осмия кръг на Премиър лийг ще е на стадион "Анфийлд" с начален час 18:30 българско време.

Домакините се намират в най-слабия си период от началото на сезона. Те допуснаха 3 последователни поражения във всички турнири - две в първенството (с по 1:2 от Кристъл Палас и Челси) и едно в Шампионска лига (0:1 от Галатасарай), след което дойде паузата за националните отбори. Сега те са трети с 15 точки, на една зад втория Манчестър Сити и на 4 от първия Арсенал. Головата им разлика е 13:9. Мениджърът - Арне Слот днес ще е без контузените Джовани Леони, Алисон, а Уатаро Ендо и Ибрахима Конате ще минат късен фитнес тест.

"Червените дяволи" се лъкатушат откакто е започнало първенството през август. Те са 11-и, имащи 10 точки, което на практика не е толкова много от днешния противник. Въпреки това головата им разлика е отрицателна - 9:11. Все пак, преди паузата за националните отбори Юнайтед надигра новака Съндърланд след 2:0 вкъщи. Мениджърът Рубен Аморим няма да може да разчита на дълготрайно контузения Лисандро Мартинес и Нусаир Мазрауи, който е в лазарета от месец насам.

Миналият сезон Ливърпул победи на "Олд Трафорд" с 3:0, но на "Анфийлд" имаше зрелищно реми - 2:2.

Palmsbet.com дава 1.60 за Ливърпул, 4.50 при равенство, а двойката е 5.00. Bethub.bg оценява успех на "червените" от 1.57, хикс - 4.50 и победа за Юнайтед - 5.25.

Другият мач днес е Тотнъм - Астън Вила от 16:00 часа.
Още по темата: общо новини по темата: 1
14.09.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов с доста жлъчен колаж и коментар за Венци Стефанов и съдията на мача със Славия
 Матей Казийски със страхотен дебют за Локомотив, черно-белите са на финал
 Иван Цветанов: Има развитие за новия треньор, ръководството ще го обяви
 Локо поздрави 19-годишен нападател за дебюта му в Първа лига
 Емоционален момент за легенди и футболисти на Ботев преди началото на мача със Славия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: