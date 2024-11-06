Златински удари рамо на дубъла за дербито с Ботев

© Станаха ясни стартовите състави на Ботев и Локомотив за дербито от Югоизточната трета лига.



"Жълто-черните" са домакини на срещата, която стартира в 13:30 часа в Маноле.



Христо Златински е изпратил няколко футболисти от мъжкия отбор, с които да подсили дубъла на "черно-белите".



Ето и съставите:



Ботев: Антони Николов, Георги Кущинаров, Мартин Георгиев, Петър Иванов, Светослав Тодоров, Костадин Татаров, Добромир Павлов, Кристиян Хаджиниколов, Николай Хаджиев, Емил Найденов, Йордан Айвазов



Резерви: Георги Киров, Иван Атанасов, Александър Георгиев, Николай Стрехин, Александър Карталов, Димитър Драганов, Светлозар Джуров, Максимилян Симеонов, Даниел Коков



треньор: Стоян Ангелов



Локомотив: Даниел Амбарцумян, Пламен Петров, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Тодор Нейчев, Мартин Хайдаров, Иван Узунов, Божидар Костадинов, Васил Църцев, Веселин Празов, Даниел Маджаров



Резерви: Антонио Вардин, Ивилин Чехларски, Мерт Салим, Александър Александров, Станимир Празов, Кръстьо Банев, Аксел Велев



треньор: Васил Гърков