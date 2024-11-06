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Спортните новини: Днес (13) | Вчера (30)
Златински удари рамо на дубъла за дербито с Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)270
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Станаха ясни стартовите състави на Ботев и Локомотив за дербито от Югоизточната трета лига.

"Жълто-черните" са домакини на срещата, която стартира в 13:30 часа в Маноле.

Христо Златински е изпратил няколко футболисти от мъжкия отбор, с които да подсили дубъла на "черно-белите".

Ето и съставите:

Ботев: Антони Николов, Георги Кущинаров, Мартин Георгиев, Петър Иванов, Светослав Тодоров, Костадин Татаров, Добромир Павлов, Кристиян Хаджиниколов, Николай Хаджиев, Емил Найденов, Йордан Айвазов

Резерви: Георги Киров, Иван Атанасов, Александър Георгиев, Николай Стрехин, Александър Карталов, Димитър Драганов, Светлозар Джуров, Максимилян Симеонов, Даниел Коков

треньор: Стоян Ангелов

Локомотив: Даниел Амбарцумян, Пламен Петров, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Тодор Нейчев, Мартин Хайдаров, Иван Узунов, Божидар Костадинов, Васил Църцев, Веселин Празов, Даниел Маджаров

Резерви: Антонио Вардин, Ивилин Чехларски, Мерт Салим, Александър Александров, Станимир Празов, Кръстьо Банев, Аксел Велев

треньор: Васил Гърков
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