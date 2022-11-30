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Играчите на Ботев изостават с 14 точки, но пък са с 4 млн. евро по-скъпи от тези на Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11 / 30.11.2022Коментари (3)2689
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Лудогорец категорично е най-скъпият отбор в efbet Лига. Шампионите са оценени на 32 400 000 евро или близо два пъти повече от втория в класацията Левски.

Топ 6 се допълва от ЦСКА-София (15,25 млн.евро), ЦСКА 1948 (13,06 милиона евро), Ботев Пловдив (11,4 милиона евро) и Локомотив Пловдив (7,23 млн. евро). Във временното класиране обаче черно-белите имат цели 14 точки повече от градския си съперник, както и 4 повече от втория "най-скъп" отбор Левски.

Иначе малко изненадващо №7 при най-скъпите отбори е Септември София (6,15 милиона евро), информира "Мач Телеграф", позовавайки се на авторитетния специализиран сайт transfermartk.com. Причина за това е младостта в редиците на столичния тим.

Ето каква е цената на отборите в efbet Лига според Transfermartk.com:

1. Лудогорец – 32 400 000 милиона евро

2. Левски – 17 050 000 милиона евро

3. ЦСКА-София – 15 250 000 милиона евро

4. ЦСКА 1948 – 13 060 000 милиона евро

5. Ботев Пловдив – 11 400 000 милиона евро

6. Локомотив Пловдив – 7 230 000 милиона евро

7. Септември София – 6 150 000 милиона евро

8. Арда – 6 130 000 милиона евро

9. Локомотив София – 6 100 000 милиона евро

10. Черно море – 5 450 000 милиона евро

11. Славия – 5 170 000 милиона евро

12. Берое – 4 850 000 милиона евро

13. Ботев Враца – 4 160 000 милиона евро

14. Спартак Варна – 4 100 000 милиона евро

15. Хебър Пазарджик – 3 960 000 милиона евро

16. Пирин Благоевград – 3 590 000 милиона евро

Обща стойност на футболистите от efbet Лига – 146 040 000 милиона евро.
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Нормални цифри. Няма как европейски отбор да бъде сравнен с такъв от ромските махали.
-2
 
 
Ахахахахахаха.ахахахахахаха.11.4 милиона евро стрували пайтаците от Коматевския кър.Бухахахаха.Туй малка ми прилича на приказките на брокерите дето имало голямо търсене на апартаменти а в същото време има над 30000 апартамента необитаеми.Бухахахаха все едно че се намираме на форум на рибарите
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