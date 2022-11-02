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Ще успее ли да изкара мача без скандали? Това е реферът на Локо - Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 13:32 / 02.11.2022Коментари (0)275
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 17-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на дербито между Локомотив Пловдив и Лудогорец ще е Георги Давидов. Мачът между Ботев (Пд) и Ботев (Враца) пък бе поверен на Красен Георгиев.

Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:

5 ноември 2022 г., събота, 12:45 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Ботев Враца

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Костадинов Иванов     

8 ноември 2022 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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