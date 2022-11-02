|
|Ще успее ли да изкара мача без скандали? Това е реферът на Локо - Лудогорец
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 17-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на дербито между Локомотив Пловдив и Лудогорец ще е Георги Давидов. Мачът между Ботев (Пд) и Ботев (Враца) пък бе поверен на Красен Георгиев.
© Plovdiv24.bg
Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:
5 ноември 2022 г., събота, 12:45 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК Ботев Враца
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
8 ноември 2022 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 143
|