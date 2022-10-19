Повериха Левски - Локо на Драгомир Драганов, Иво Андреев ще свири Лудогорец - Ботев

© Plovdiv24.bg Драгомир Драганов ще раздава правосъдие на "Герена" Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 15-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на дербито между Левски и Локомотив Пловдив ще е Драгомир Драганов. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) пък бе поверен на Иво Андреев.



Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:



22 октомври, събота, 19:45 ч.



ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров



СН: Мартин Живков Богдев



23 октомври, неделя, 19:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пд



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев



СН: Радан Василев Мирянов