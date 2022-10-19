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|Повериха Левски - Локо на Драгомир Драганов, Иво Андреев ще свири Лудогорец - Ботев
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 15-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на дербито между Левски и Локомотив Пловдив ще е Драгомир Драганов. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) пък бе поверен на Иво Андреев.
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|Драгомир Драганов ще раздава правосъдие на "Герена"
Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:
22 октомври, събота, 19:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Мартин Живков Богдев
23 октомври, неделя, 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пд
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Радан Василев Мирянов
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