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Повериха Левски - Локо на Драгомир Драганов, Иво Андреев ще свири Лудогорец - Ботев
Автор: Стойчо Генов 08:57 / 19.10.2022Коментари (0)271
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Драгомир Драганов ще раздава правосъдие на "Герена"
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 15-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на дербито между Левски и Локомотив Пловдив ще е Драгомир Драганов. Мачът между Лудогорец и Ботев (Пд) пък бе поверен на Иво Андреев.

Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:

22 октомври, събота, 19:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Мартин Живков Богдев

23 октомври, неделя, 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пд

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Радан Василев Мирянов
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