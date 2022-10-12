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БФС каза кои съдии ще свирят следващите мачове на Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 11:47 / 12.10.2022Коментари (0)276
© Plovdiv24.bg
Георги Гинчев ще свири мача между Локо и Славия в понеделник
БФС обяви съдийските назначения за двубоите от 14-ия кръг в Първа лига. Мачът в "Коматево" между Ботев и Пирин бе поверен на Димитър Димитров. В същото време срещата в понеделник между Локомотив (Пловдив) и Славия ще ръководи Георги Гинчев.

Ето пълните наряди за двете срещи на пловдивските тимове:

15 октомври, събота, 17:00 ч.

ПФК Ботев Пд - Пирин

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

17 октомври, понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Иван Захариев Вълчев
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