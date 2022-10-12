БФС каза кои съдии ще свирят следващите мачове на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Георги Гинчев ще свири мача между Локо и Славия в понеделник БФС обяви съдийските назначения за двубоите от 14-ия кръг в Първа лига. Мачът в "Коматево" между Ботев и Пирин бе поверен на Димитър Димитров. В същото време срещата в понеделник между Локомотив (Пловдив) и Славия ще ръководи Георги Гинчев.



Ето пълните наряди за двете срещи на пловдивските тимове:



15 октомври, събота, 17:00 ч.



ПФК Ботев Пд - Пирин



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



17 октомври, понеделник, 17:30 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски



СН: Иван Захариев Вълчев