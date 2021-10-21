Ясни са полуфиналистите в отборно държавно първенство по тенис в Пловдив

© На кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив се изиграха четвъртфиналите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и жени. В надпреварата от календара на БФТенис се включиха 25 отбора при мъжете и 13 при жените.



На полуфиналите при юношите ще играят ТК "Черно море Елит", Варна срещу ТК "Локо" 98, Пловдив и ТК "Пловдив 1981", Пловдив срещу ТК "НСА", София.



Резултати, ¼-финали, мъже:



ТК "НСА", София – ТК "15:40", София 2-0



Пламен Милушев – Марио Радев 6-3, 6-3



Габриел Донев – Александър Темов 6-0, 6-3



ТК "Пловдив 1981" – ТК "Хасково 2015" 2-0



Владимир Попов – Георги Георгиев 6-1, 6-1



Александър Лазов – Пламен Авуски 6-2, 6-1



ТК "Черно море Елит", гр.Варна – ТК "Локомотив 1929", София 2-0



Пьотр Нестеров – Никола Керемедчиев 2-6, 7-5, 6-4



Симон-Антони Иванов – Виктор Янев 6-2, 6-3



ТК "Локо 98", гр Пловдив – ТК "Фаворит", гр Пазарджик 2-1



Янаки Милев – Михаел Михайлов 7-5, 6-4



Фердун Шефкедов – Денислав Проданов 2-6, 3-6



Милев/Шефкедов – Михайлов/Проданов 6-2, 6-4



На полуфиналите при жените ще играят ТК "Супер Спорт", гр.Варна срещу ТК "Левски", гр.София и ТК "Фаворит", гр.Пазарджик срещу ТК "Дема", гр.София.



Резултати, ¼-финали, жени:



ТК "Дема", гр.София – ТК "Локо 98", гр. Пловдив 2-0



Денислава Глушкова – Деница Атанасова 6-0, 6-0



Джулия Терзийска – Елмона Ловчинова 6-1, 6-0



ТК "Левски", гр. София - ТК "Локомотив", гр. Пловдив 2-0



Мирела Шкумова – Виктория Кънчева 6-1, 6-1



Ани Вангелова – Виктория Попова 6-0, 6-0



ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Фаворит", гр Пазарджик -1 3-0



Беатрис Спасова – Надежда Петкова 7-5, 6-1



Габриела Михайлова – Елина Буюклиева 6-0, 6-0



Спасова/Михайлова – Петкова/Буюклиева 6-2, 6-1



ТК "Фаворит", гр Пазарджик -4 – ТК "Локомотив 1929", София 2-0



Михаела Цонева – Дарина Тодорова 6-2, 6-1



Александра Габровска – Теменужка Радовска 6-0, 6-1