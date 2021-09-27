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Трима от Локо и един от Ботев в националния, Мартин Луков и Атанас Илиев също са повикани
Автор: Стойчо Генов 13:24 / 27.09.2021Коментари (1)402
© БФС
Националният селекционер Ясен Петров обяви пълния списък с футболисти, повикани в лагера на България "А“ за предстоящите световни квалификации срещу Литва (9 октомври) и Северна Ирландия (12 октомври).

Прави впечатление, че за първи път е повикан вратарят на Славия Светослав Вуцов, а този път извън състава е друг вратар - Николай Михайлов.

Ето и пълния списък:

ВратариГеорги Георгиев (Черно море), Мартин Луков (Ал-Тай), Светослав Вуцов (Славия);

Защитници: Васил Божиков (Слован Братислава), Валентин Антов (Монца), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);

ПолузащитнициГеорги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Петър Витанов (Локомотив Пловдив), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Доминик Янков (Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Борислав Цонев (Левски), Радослав Кирилов (Славия);

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Георги Йомов (ЦСКА-София), Спас Делев (Арда), Атанас Илиев (Асколи).
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саде локо . за малко да убийм жалтурити , ама и наще много спънати
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