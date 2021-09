5 знакови мача на Антъни Джошуа

© През юни 2021 г. Джошуа беше класиран като вторият най-добър активен боксьор в тежка категория в света от The Ring, Transnational Boxing Rankings Board и BoxRec. Нокаут процентът за победа на Джошуа е 91.67%, а общият му процент на нокаут е 70% в световните битки за титли в тежка категория.



Кои са някои от най -добрите моменти от професионалната кариера на световния шампион в тежка категория на IBF припомнят специалистите от сайта на bwin.



Победа по точки срещу Роберто Камареле: 12 август 2012 г., ExCeL Arena, Лондон



Джошуа спечели олимпийското злато в супертежка категория в последния пред своите фенове в Лондон, като победи италианеца Камареле, олимпийски златен медалист през 2008 г. 22 -годишният Джошуа трябваше да постигне силен завършек, когато влезе в третия и последен рунд, изоставайки с три точки. Точките и на двамата бяха почти еднакви, а Джошуа спечели при отброяване. Подвигът на Джошуа беше забележителен, като се има предвид, че започва да се боксира по-малко от 4 години преди този мач.



Победа с нокаут срещу Дилиан Уайт: 12 декември 2015 г., The O2 Arena, Лондон



Това може би е най -трудният двубой на Джошуа досега, но той постигна зашеметяващ финал в седмия рунд. Джошуа беше контузен във втория рунд, но след това се възстанови и придоби увереност, постигайки победа с гръмотевичен десен ъперкът. .



Победа с нокаут срещу Чарлз Мартин: 9 април 2016 г., O2 Arena, Лондон



Мартин се качи на ринга с титла, но бързо бе свален при първа защита на световната титла на IBF в тежка категория. Джошуа го нокаутира във втория рунд, за да стане световен шампион в 16 -ата си професионална битка. "Всички мечти са възможни. Просто ги следвайте." сподели Джошуа тогава.



Победа с нокаут срещу Доминик Бризийл: 25 юни 2016 г., The O2 Arena, Лондон



Джошуа стигна до победа в седмия рунд над Бризий в защита на първата си световна титла. След като установи стабилно темпо, Джошуа избухна в седмия рунд и Бризийл не можа да устои на силна серия от ударни комбинации. Той смело се надигна, за да продължи да се боксира, но след серия от удари беше върнат на тепиха, а Джошуа стана безапелационен победител.



Победа с нокаут срещу Ерик Молина: 10 декември 2016 г., Манчестър Арена, Манчестър



В този мач британецът успешно защити за втори път световната си титла в тежка категория на IBF с поредната брутална демонстрация на силата си с победа в третия рунд. Джошуа притисна американеца Молина с право кроше в челюстта и го нокаутира безпроблемно.