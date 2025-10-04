ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност
протестиращите. Министърът на транспорта Гроздан Караджов представи конкретен план за решаване на проблема в рамките на 100 дни. Ние протестиращите оценяваме поетия ангажимент и ангажираността, но подчертаваме, че ще търсим отговорност за спазването на този ангажимент именно от министъра.
Същевременно е ясно, че изпълнението на плана зависи от кметовете на община
Пловдив и община Марица. До момента те не са поели публичен ангажимент и не са заявили готовност да изпълнят своите задължения. Без тяхното потвърждение
предложеният план остава неизпълним.
Предстоящият протест в неделя ще бъде отменен само ако преди неговия начален час получим публично писмено изявление от кмета на Пловдив и кмета на Марица, че:
- ще изпълнят възложените им стъпки от плана на министър Гроздан Караджов;
- поемат ясни срокове за всяка от тези стъпки;
- потвърждават конкретна дата, от която започва да тече 100-дневният срок и дават
индивидуални срокове на всяка една от точките в плана.
Ако такова изявление липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя. Ако на който и да е етап от изпълнението институциите не спазят поетите обещания, протестите ще бъдат възобновени незабавно.
"Лъгани сме твърде дълго. Време ще даваме само срещу ясни срокове и гаранции. Най-важната стъпка сега е кметовете на Пловдив и Марица публично да потвърдят плана на министър Гроздан Караджов и да поемат отговорност за неговото изпълнение.“ – заявяват жителите на Труд и бизнесът от индустриалната зона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025
Много добра новина за 15 пловдивски села
09:13 / 02.10.2025
Нови подробности за обира край Пловдив
07:55 / 01.10.2025
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда ...
14:26 / 30.09.2025
Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 3...
13:19 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS