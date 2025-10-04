Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност

© Жителите на село Труд и бизнесът от индустриалната зона вече години настояваме за редовна и удобна автобусна връзка с Пловдив. До момента комуникацията по този проблем се води през медиите – нито една институция не е потърсила пряко



протестиращите. Министърът на транспорта Гроздан Караджов представи конкретен план за решаване на проблема в рамките на 100 дни. Ние протестиращите оценяваме поетия ангажимент и ангажираността, но подчертаваме, че ще търсим отговорност за спазването на този ангажимент именно от министъра.



Същевременно е ясно, че изпълнението на плана зависи от кметовете на община



Пловдив и община Марица. До момента те не са поели публичен ангажимент и не са заявили готовност да изпълнят своите задължения. Без тяхното потвърждение



предложеният план остава неизпълним.



Предстоящият протест в неделя ще бъде отменен само ако преди неговия начален час получим публично писмено изявление от кмета на Пловдив и кмета на Марица, че:



- ще изпълнят възложените им стъпки от плана на министър Гроздан Караджов;



- поемат ясни срокове за всяка от тези стъпки;



- потвърждават конкретна дата, от която започва да тече 100-дневният срок и дават



индивидуални срокове на всяка една от точките в плана.



Ако такова изявление липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя. Ако на който и да е етап от изпълнението институциите не спазят поетите обещания, протестите ще бъдат възобновени незабавно.



"Лъгани сме твърде дълго. Време ще даваме само срещу ясни срокове и гаранции. Най-важната стъпка сега е кметовете на Пловдив и Марица публично да потвърдят плана на министър Гроздан Караджов и да поемат отговорност за неговото изпълнение.“ – заявяват жителите на Труд и бизнесът от индустриалната зона.