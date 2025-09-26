© Facebook виж галерията Жителите на село Крумово вече се радват на асфалтирана улица. След два сигнала до редакцията на Plovdiv24.bg. местната администрация си е взела бележка и резултатите вече са факт.



Кметът на община "Родопи" Павел Михайлов се похвали с добрите новини в социалните мрежи.



"Само седмица, след като дадохме начало на ремонтните дейности, улица "Опълченска“ вече е готова. Заедно с кмета на селото Стоян Минчев минахме по асфалтирания участък. Остава само да бъде положена хоризонталната маркировка, което заради технологичното време, ще стане след няколко дни.



Състоянието на улицата преди ремонта беше тежко. Имаше много дупки, неравности и пукнатини по асфалтовата настилка.



Днес срещнах благодарни жители, чакали този ремонт дълго време. Вие сте тези, които ми давате енергията, силата и амбицията да продължавам!



Благодаря на фирмата-изпълнител за спазения срок и качеството на изпълнение на ремонта.



Направихме оглед и на улица "Градина", която предвиждаме да ремонтираме и трябва да стане околовръстна за селото. Предстои ни още много работа в Крумово".