Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поетапно ремонтиране на възлови улици стартира във всички населени места на Община "Марица". Инициативата цели да се подобри проходимостта на най-компрометираните участъци от вътрешната улична мрежа.

"Ръководството на общината пое ангажимент от януари да реши проблема с вътрешната улична мрежа, която при дъждове и неблагоприятни климатични условия става труднопроходима. Последните два месеца кметовете по населени места заедно с експерти от администрацията направиха огледи и набелязаха кризисните пътни участъци, които да бъдат реновирани с помощта на общински средства и с подкрепата на местния бизнес“, заяви кметът на общината Димитър Иванов по повод сигнали на жители. Той коментира, че липсата на приет държавен бюджет и на субсидия за капиталови разходи поставя общините в изключително затруднено положение.

"Марица", както и останалите общини в България, поредна година остава без бюджет и без държавна субсидия за капиталови разходи. Въпреки това изготвихме план за действие. Вече имаме готова план-сметка, според която около 30 километра улици трябва да бъдат реновирани чрез изгребване на наноси, отводняване, чакълиране и профилиране. Стойността на строителните дейности възлиза на около 1,5 млн. евро с ДДС“, посочи Иванов.

Чакълирането вече е започнало в източната част на общината с осигурен изпълнител и общински средства. Планира се строителните дейности да продължат и в населените места в централната и западната част до края на седмицата.

"Започваме със средства от общинския бюджет, но търсим и подкрепата на бизнеса. Така както общината е съдействала на инвеститорите да реализират своите проекти, сега разчитаме и на тяхната съпричастност, за да направим улиците проходими за хората“, подчерта кметът. Той уточни, че бизнесмени вече са заявили ангажираността си към инициативата на общината.

Община "Марица" си поставя за цел до Великден да бъдат обновени най-належащите улични участъци във всички населени места, а най-компрометираните отсечки от междуселищната общинска пътна мрежа ще бъдат запълнени с асфалт.

"Това са възможностите ни към момента. Надяваме се на благоприятни климатични условия, за да можем в кратки срокове да осигурим по-добра и безопасна инфраструктура за жителите на общината. Строителят е поел ангажимента за това“, допълни Димитър Иванов. Toй апелира жителите да имат търпение по време на строително-ремонтните дейности и се надява, че кампанията по обновяване на пътната инфраструктура ще бъде подкрепена от инвеститорите в региона и ще мотивира гражданското общество заедно с бизнеса да работи за просперитета на общината.