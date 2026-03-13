Сподели close
"Започна асфалтирането на улица "8-ма“ в Златитрап. Заедно с кмета на селото Светослава Томова бяхме на място, за да огледаме положения основен пласт асфалт", съобщи Павел Михайлов, кмет на община "Родопи".

Улицата, която е с дължина около 800 метра, вече е със сменен водопровод, изградени са и 25 сградни водопроводни отклонения към домовете на хората. Поставени са новите бордюри и тротоари.

Днес дейностите продължават с полагане на последния пласт асфалт по цялата дължина на трасето.

Движението по улицата ще бъде регулирано с хоризонтална и вертикална маркировка.