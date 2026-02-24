Поискаха оставката на кмета на община "Марица"

© Общинският съветник от "Възраждане“ Васил Пейков поиска оставката на кмета на община "Марица“. Причината са недопустими действия, които противоречат на обществения интерес и доброто управление на общината. Според Пейков кметът иска да изтегли 10-20 милионен общински заем, като част от сумата да се ползва за предизборна кампания.



Това доказва запис в почивката на заседанието на общински съвет "Марица“ на 17 февруари. В него се вижда как Димитър Иванов, без да знае, че звукозаписът на камерите работи, ясно заявява намеренията си в разговор с общински съветници от БСП.



Общинският съветник Васил Пейков качи записа във фейсбук страницата си "Прозрачна Марица“, който гласи:



"Ще изтегля нов кредит, 10-20 милиона, и тва е(...) Да заделя някой лев и за кампанията“, казва кметът и прави жест с ръка как отделя част от парите за себе си. В отговор на видеото председателят на Общинския съвет от БСП, Виолета Христодулова, публикува защитна позиция към кмета, в която уточнява, че записът не отразява официални управленски решения, а изваждането на реплики от контекста им е опит за манипулация на общественото мнение. Но конкретно какво според нея е манипулация от официалния запис тя не споделя. Кметът на общината – Димитър Иванов не дава обяснение. Коментарите под публикацията ясно показват общественото мнение - гражданите настояват за оставка и съдебна отговорност на Димитър Иванов.



Общинският съветник Васил Пейков подчерта, че действията на кмета представляват сериозно нарушение на обществения интерес и налагат незабавни мерки за защита на бюджета и доброто управление на общината. При такива намерения, Пейков споделя още, че има доста написани текстове от Наказателния кодекс.



Пейков призовава отговорните институции да предприемат необходимите действия за разследване на намеренията на кмета и да гарантират прозрачност и отговорност на предстоящите избори на територията на община "Марица“. Нужно е също да се разследва дали подобни намерения не са се осъществявали в миналото – коментира Пейков.