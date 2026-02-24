ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Поискаха оставката на кмета на община "Марица"
Това доказва запис в почивката на заседанието на общински съвет "Марица“ на 17 февруари. В него се вижда как Димитър Иванов, без да знае, че звукозаписът на камерите работи, ясно заявява намеренията си в разговор с общински съветници от БСП.
Общинският съветник Васил Пейков качи записа във фейсбук страницата си "Прозрачна Марица“, който гласи:
"Ще изтегля нов кредит, 10-20 милиона, и тва е(...) Да заделя някой лев и за кампанията“, казва кметът и прави жест с ръка как отделя част от парите за себе си. В отговор на видеото председателят на Общинския съвет от БСП, Виолета Христодулова, публикува защитна позиция към кмета, в която уточнява, че записът не отразява официални управленски решения, а изваждането на реплики от контекста им е опит за манипулация на общественото мнение. Но конкретно какво според нея е манипулация от официалния запис тя не споделя. Кметът на общината – Димитър Иванов не дава обяснение. Коментарите под публикацията ясно показват общественото мнение - гражданите настояват за оставка и съдебна отговорност на Димитър Иванов.
Общинският съветник Васил Пейков подчерта, че действията на кмета представляват сериозно нарушение на обществения интерес и налагат незабавни мерки за защита на бюджета и доброто управление на общината. При такива намерения, Пейков споделя още, че има доста написани текстове от Наказателния кодекс.
Пейков призовава отговорните институции да предприемат необходимите действия за разследване на намеренията на кмета и да гарантират прозрачност и отговорност на предстоящите избори на територията на община "Марица“. Нужно е също да се разследва дали подобни намерения не са се осъществявали в миналото – коментира Пейков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 178
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Скандал в бензиностанция в Пловдивско
19:38 / 23.02.2026
Възрастна жена загина при пътно произшествие днес в село Стряма
15:55 / 23.02.2026
Свързват новия водопровод в Асеновград
06:00 / 23.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Опасно тесен 80-годишен мост в Пловдивско застрашава шофьори
10:06 / 20.02.2026
Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счуп...
21:42 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS