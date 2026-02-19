ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на община "Марица" говори за 10-20 милиона, без да знае, че микрофоните са включени
В социалните мрежи беше разпространен видеооткъс от пълния запис на сесията на Общински съвет "Марица", показващ заседателната зала на Община "Марица", заснет по време на почивка на заседанието. На кадрите се виждат и се чуват кметът на общината и председателят на Общинския съвет, заедно с общински съветници от Българската социалистическа партия.
Разговорът протича в неформална обстановка, докато участниците са в залата и разговарят помежду си, без видимо да осъзнават, че микрофоните остават включени. От аудиото и субтитрите в записа се разбира, че се обсъжда възможността общината да изтегли заем в размер между 10 и 20 милиона лева. В хода на разговора се споменава и за заделяне на средства "за кампания“.
Ситуацията се развива в рамките на почивката на заседанието, а записът показва естествена комуникация между присъстващите. Към момента няма публично разяснение относно контекста и точния смисъл на изказванията. Случаят поставя въпроса: морално ли е при обсъждане на общинско финансиране и заем да се споменава осигуряване на средства за кампания? Записът е публично достъпен в YouTube канала на ОБС "Марица".
