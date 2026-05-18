От Община Асеновград информират, че е в напреднал етап изграждането на новата пътна връзка при кръговото кръстовище на входа на града, в района до бившия ресторант "Тихия кът“. Инфраструктурният обект ще осигури директна връзка между кв. "Запад“ и главния път в посока Пловдив, като се явява продължение на ул. "Книжна фабрика“.

По данни на общинската администрация, строително-монтажните дейности вече са към своя финален етап. В момента се извършват довършителни работи по трасето, като предстои полагането на изкуствена неравност (изкуствена "спяща полиция“) преди навлизането в кръговото кръстовище. Мярката има за цел ограничаване на скоростта на превозните средства и повишаване безопасността на движението в участъка.

От Община Асеновград посочват, че новата пътна връзка ще облекчи автомобилния трафик в района и ще подобри транспортната свързаност между жилищните зони и изхода на града към Пловдив.

След финализиране на последните дейности и въвеждането на съоръжението в експлоатация, се очаква значително подобрение в организацията на движението в този ключов участък от пътната мрежа на града.