С официална церемония ХОЛДИНГ КЦМ 2000 даде старт на изграждането на иновативно пречиствателно съоръжение по европейския проект LIFE ReCad, важна стъпка към по-чиста околна среда, устойчиво управление на ресурсите и развитие на кръговата икономика.

Участници в церемонията бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, кметовете на общините Асеновград и Куклен Христо Грудев и Мария Белчева, главният изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 Румен Цонев, изпълнителният директор на КЦМ АД Иван Добрев и директор "Производство" на КЦМ АД Стефан Стойчев.

Какво представлява проектът

LIFE ReCad е сред трите проекта, получили в края на 2023 г. европейско финансиране по програма LIFE, една от най-престижните програми на ЕС в областта на околната среда и климата. Проектът цели въвеждането на иновативна многоетапна процедура за пречистване на отпадъчни води.

Символично разбира бутилка шанпанско даде началото на първата копка

Тази система ще въведе патентована техника за извличане на ценни метали като цинк, кадмий и олово от отпадъчни води. Освен потенциалното рециклиране на тези метали като вторични суровини, процесът ще направи нови стъпки в подобряване състоянието и опазването на околната среда.

Висок институционален интерес

Сред официалните гости на събитието бяха още Росалина Индижева, зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, Радослава Шоевска, главен директор ГД "Лабораторно-аналитична дейност", Васил Узунов, директор Басейнова дирекция-Пловдив, Любка Караманова, директор "Контрол на околната среда" към РИОСВ-Пловдив, Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, и проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ.

Представители на местната власт от Пловдив, Куклен и Асеновград присъстваха на събитието

Присъстваха и представители на неправителствени организации, местната власт и ръководството на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.

Обиколка на производството

След официалната церемония гостите посетиха Пречиствателната станция за отпадни води и Новия оловен завод на КЦМ, където имаха възможност да се запознаят с постиженията, иновативните технологии и успешните проекти на компанията за устойчиво развитие и опазване на околната среда.