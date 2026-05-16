С официална церемония ХОЛДИНГ КЦМ 2000 даде старт на изграждането на иновативно пречиствателно съоръжение по европейския проект LIFE ReCad, важна стъпка към по-чиста околна среда, устойчиво управление на ресурсите и развитие на кръговата икономика.
Участници в церемонията бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, кметовете на общините Асеновград и Куклен Христо Грудев и Мария Белчева, главният изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 Румен Цонев, изпълнителният директор на КЦМ АД Иван Добрев и директор "Производство" на КЦМ АД Стефан Стойчев.
Какво представлява проектът
LIFE ReCad е сред трите проекта, получили в края на 2023 г. европейско финансиране по програма LIFE, една от най-престижните програми на ЕС в областта на околната среда и климата. Проектът цели въвеждането на иновативна многоетапна процедура за пречистване на отпадъчни води.
Тази система ще въведе патентована техника за извличане на ценни метали като цинк, кадмий и олово от отпадъчни води. Освен потенциалното рециклиране на тези метали като вторични суровини, процесът ще направи нови стъпки в подобряване състоянието и опазването на околната среда.
Висок институционален интерес
Сред официалните гости на събитието бяха още Росалина Индижева, зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, Радослава Шоевска, главен директор ГД "Лабораторно-аналитична дейност", Васил Узунов, директор Басейнова дирекция-Пловдив, Любка Караманова, директор "Контрол на околната среда" към РИОСВ-Пловдив, Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, и проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ.
Присъстваха и представители на неправителствени организации, местната власт и ръководството на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.
Обиколка на производството
След официалната церемония гостите посетиха Пречиствателната станция за отпадни води и Новия оловен завод на КЦМ, където имаха възможност да се запознаят с постиженията, иновативните технологии и успешните проекти на компанията за устойчиво развитие и опазване на околната среда.
