Статуя на покойния папа Франциск официално бе открита в Раковски. Събитието се случва 7 години след посещението на Негово светейшество в града, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Раковски посрещна папа Франциск през 2019 г. Той отслужи литургия и даде първо причастие на 250 деца. Девойки в народни носии поднесоха на Франциск хляб и сол при входа на църквата "Свети Архангел Михаил" в квартал "Секирово". В църквата се събраха около 750 души, а за останалите бяха поставени видеоекрани навън. Папата излезе от протокола, като си поговори с децата в храма.

Помнете, че това тайнство е на първото причастие, а не на последното. С това тайнство приемате Бога, обърна се към децата папа Франциск.

Идеята за вдигане на статуя на площада пред църквата "Пресвето сърце Исусово" възникна след кончината на главата на римо-католическата църква през 2025 г.

Посещението му в България и в нашата община остави незаличима следа в сърцата ни. Онези мигове на благословия и духовна близост ще останат завинаги в нашата памет, каза тогава кметът Павел Гуджеров.