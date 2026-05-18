Статуя на покойния папа Франциск официално бе открита в Раковски. Събитието се случва 7 години след посещението на Негово светейшество в града, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Раковски посрещна папа Франциск през 2019 г. Той отслужи литургия и даде първо причастие на 250 деца. Девойки в народни носии поднесоха на Франциск хляб и сол при входа на църквата "Свети Архангел Михаил" в квартал "Секирово". В църквата се събраха около 750 души, а за останалите бяха поставени видеоекрани навън. Папата излезе от протокола, като си поговори с децата в храма.
Идеята за вдигане на статуя на площада пред църквата "Пресвето сърце Исусово" възникна след кончината на главата на римо-католическата църква през 2025 г.Поставянето на паметна статуя за жителите на Раковски е израз на признателност и уважение, с което се увековечава паметния момент. На откриването присъстваха кметът Павел Гуджеров, бившият депутат Младен Шишков, епископът на Софийско-Пловдивски диоцез монсеньор Румен Станев, предшественикът му монсеньор Георги Йовчев, официални лица и много граждани.
