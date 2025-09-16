Живеещ в село на 5 минути от Пловдив: Дишаме го, разваля климатиците, помогнете!

© Google Здравейте! След статията за село Крумово, че 2 години е без пари за инфраструктура, искам да Ви помоля да помогнете, че не две, а от 20 години в Рогош положението с улиците е трагично!



Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до нас.



Сивият като цимент прах прониква навсякъде, дишаме го, разваля климатиците, непрекъснати ремонти на колите, газим в кал и трошим кости по леда на локвите. С изключение на една улица и неремонтирания остатък от нея.



Иначе от община "Марица" се хвалят, че са най-богатата община в България. Общинският кмет, областната са сезирани, но се правят на ударени с формални и безмислени отговори. Иначе за данъците гонят до дупка, че и лихви с обратна дата! Благодаря Ви предварително!