Село до Пловдив: Две години нищо, нито един лев не се дава за инфраструктура
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:00Коментари (0)838
© Google
Жителите на село Крумово изразиха силното си недоволство от местната власт в община Родопи, съобщават читатели на Plovdiv24.bg. Според тях, проблемите с инфраструктурата в селото остават нерешени вече повече от две години.

"Забравени сме, защото вече над 2 години нито една уличка не е ремонтирана от общината. Само обещават и обещават едно и също, и вече започна да се повтаря. Докога ще живеем в калища, локви, езера и наводнения? Защо нищо не се прави?“ – питат хората от Крумово.

Жителите припомнят, че единственият значим проект в селото е строежът на нов стадион, финансиран с държавни средства, а не с общински.

"Две години нищо и нито един лев не се дава за инфраструктура в селото“, подчертават те.

Според хората, кметът на община Родопи често отговаря, че "се работи по проекти“ и призовава за търпение, но жителите смятат това за "изтъркана лъжа, която вече ни омръзна“.

"Искаме вече действия. Ако не се предприеме нищо, единственият ни изход остава протест пред общината. Аман от лицемери и лъжци!“ – заявяват възмутените граждани.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

