Жители на Първенец и няколко населени места от община "Родопи“ организират протест заради лошото състояние на пътя Пловдив – Първенец и спрените ремонтни дейности по републикански път III-862, информира Plovdiv24.bg.

Според хората ремонтът на пътната отсечка е напълно преустановен, а състоянието на трасето създава ежедневни затруднения и риск за шофьорите.

Протестиращите настояват строително-ремонтните дейности да бъдат възобновени незабавно, както и да бъде предоставена ясна информация за сроковете за завършване на проекта по направлението Пловдив – Първенец – Лилково.

Протестът ще се проведе днес от 18:00 часа на светофара при кръстовището Първенец – "Коматево".

Сред основните искания на гражданите са още въвеждане на мерки за пътна безопасност и изготвяне и реализиране на технически проект за реконструкция на републикански път II-86 в кратки срокове.

Организаторите призовават към участие жителите на Първенец, Марково, Брестовица, Златитрап, Храбрино и съседните населени места.

През ноември минала година от АПИ обещаха до края на годината да завършат пътя.

Преди това изпълнителният директор на "Родопи 95" АД - зеленчуковата борса в Първенец Илия Гатев алармира за трагичното състояние на пътя Пловдив - Първенец - Лилково. Гатев заяви, че ще финансира с лични средства запълването на дупките в двата най-критични участъка между Околовръстното шосе и борсата.