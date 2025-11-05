ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запълня дупките
Дълго чакан от граждани и фирми ремонт на участъка от кръстовището с Околовръстното в посока към Родопската яка е спрян преди 3 месеца, а пътят е оставен в безобразно състояние. Водачите са принудени да минават през огромни дупки, оставени от фрезоващата машина.
"Оттук минават десетки хиляди автомобили. Само за стоковото тържище "Родопи 95" има дни, в които минават по 2000 автомобила на клиенти и търговци" - казва Гатев и настоява да се сложи поне временен асфалт.
"Хората вече нямат търпение. Ако в най-скоро време не се вземат мерки, аз поемам ангажимент със собствени средства, лични, да финансирам запълването на дупките и асфалтирането на два участъка от пътя, които са оставени в много лошо състояние" - допълва шефът на борсата.
Припомняме, че дългоочаквания ремонт на Път III – 862 (Пловдив – Първенец – Лилково) започна през февруари 2025 г. Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", която избра за изпълнител консорциум "Първенец 2023" с партньори "ПСТ груп" ЕАД, "Матекс Ъп" ЕАД и "Строй Инвест Груп 2" ЕООД.
Стойността на реконструкцията на 5-километровия участък от Околовръстното шосе до село Първенец е 5 789 600 лева без ДДС, осигурени от републиканския бюджет. Според договора, изпълнителят изработва технически проект за 60 дни, след което има 180 дни за строително-монтажни работи.
Предвидените дейности са:
Разчистване на терена, разрушаване на компрометираните настилки, бордюри и огради, изкопни и насипни работи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, поставяне на парапети и ограничителни системи, полагане на хоризонтална пътна маркировка. В участъка на с. Първенец ще бъдат изградени нови дъждоприемни шахти за връзка със съществуващата колекторна система.
Ще бъдат възстановени банкетите. В населеното място се предвижда подмяна на нови бордюри, както и подмяна на съществуващата тротоарна настилка. В участъка от км 4+500 до км 4+796 ще бъде изградена тротоарна настилка за пешеходци, както и пешеходен парапет. Ще бъде подменен и съществуващия отводнителен канал.
За повишаване на пътната безопасност, наред с полагането на хоризонтална пътна маркировка и поставянето на вертикална сигнализация е предвидено и изграждането на 9 изкуствени неравности и 11 пешеходни пътеки в регулацията на населените места.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат ...
13:04 / 05.11.2025
Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голя...
13:59 / 05.11.2025
На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя на...
12:38 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на т...
11:50 / 05.11.2025
Добри хора помогнаха на едно прекрасно момче от Пловдив
10:27 / 05.11.2025
Автомобили изгоряха в "Смирненски" около полунощ
10:08 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS