Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запълня дупките
Автор: Диана Бикова 16:28Коментари (1)2213
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Изпълнителният директор на "Родопи 95" АД - борсата в Първенец и общински съветник в Общински съвет - Пловдив Илия Гатев показа окаяното състояние на  републиканският път Пловдив - Първенец - Лилково. 

Дълго чакан от граждани и фирми ремонт на участъка от кръстовището с Околовръстното в посока към Родопската яка е спрян преди 3 месеца, а пътят е оставен в безобразно състояние. Водачите са принудени да минават през огромни дупки, оставени от фрезоващата машина. 

"Оттук минават десетки хиляди автомобили. Само за стоковото тържище "Родопи 95" има дни, в които минават по 2000 автомобила на клиенти и търговци" - казва Гатев и настоява да се сложи поне временен асфалт. 

"Хората вече нямат търпение. Ако в най-скоро време не се вземат мерки, аз поемам ангажимент със собствени средства, лични, да финансирам запълването на дупките и асфалтирането на два участъка от пътя, които са оставени в много лошо състояние" - допълва шефът на борсата.

Припомняме, че дългоочаквания ремонт на Път III – 862 (Пловдив – Първенец – Лилково) започна през февруари 2025 г. Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", която избра за изпълнител консорциум "Първенец 2023" с партньори "ПСТ груп" ЕАД, "Матекс Ъп" ЕАД и "Строй Инвест Груп 2" ЕООД.

Стойността на реконструкцията на 5-километровия участък от Околовръстното шосе до село Първенец е 5 789 600 лева без ДДС, осигурени от републиканския бюджет. Според договора, изпълнителят изработва технически проект за 60 дни, след което има 180 дни за строително-монтажни работи. 

Предвидените дейности са:

Разчистване на терена, разрушаване на компрометираните настилки, бордюри и огради, изкопни и насипни работи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, поставяне на парапети и ограничителни системи, полагане на хоризонтална пътна маркировка. В участъка на с. Първенец ще бъдат изградени нови дъждоприемни шахти за връзка със съществуващата колекторна система.

Ще бъдат възстановени банкетите. В населеното място се предвижда подмяна на нови бордюри, както и подмяна на съществуващата тротоарна настилка. В участъка от км 4+500 до км 4+796 ще бъде изградена тротоарна настилка за пешеходци, както и пешеходен парапет. Ще бъде подменен и съществуващия отводнителен канал.

За повишаване на пътната безопасност, наред с полагането на хоризонтална пътна маркировка и поставянето на вертикална сигнализация е предвидено и изграждането на 9 изкуствени неравности и 11 пешеходни пътеки в регулацията на населените места.








Не само че го зае*а@а но и парите откраднаха!!!Мръсни крадци не ви е срам ,жал нямате ли малко? До кога ще търпим това безобразие ? Предлагам да се съберем и да блокираме околовръстното до възтановяване на пътната мрежа която хората чакат от години!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

