© Plovdiv24.bg виж галерията Изпълнителният директор на "Родопи 95" АД - борсата в Първенец и общински съветник в Общински съвет - Пловдив Илия Гатев показа окаяното състояние на републиканският път Пловдив - Първенец - Лилково.



Дълго чакан от граждани и фирми ремонт на участъка от кръстовището с Околовръстното в посока към Родопската яка е спрян преди 3 месеца, а пътят е оставен в безобразно състояние. Водачите са принудени да минават през огромни дупки, оставени от фрезоващата машина.



"Оттук минават десетки хиляди автомобили. Само за стоковото тържище "Родопи 95" има дни, в които минават по 2000 автомобила на клиенти и търговци" - казва Гатев и настоява да се сложи поне временен асфалт.



"Хората вече нямат търпение. Ако в най-скоро време не се вземат мерки, аз поемам ангажимент със собствени средства, лични, да финансирам запълването на дупките и асфалтирането на два участъка от пътя, които са оставени в много лошо състояние" - допълва шефът на борсата.



Припомняме, че дългоочаквания ремонт на Път III – 862 (Пловдив – Първенец – Лилково) започна през февруари 2025 г. Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", която избра за изпълнител консорциум "Първенец 2023" с партньори "ПСТ груп" ЕАД, "Матекс Ъп" ЕАД и "Строй Инвест Груп 2" ЕООД.



Стойността на реконструкцията на 5-километровия участък от Околовръстното шосе до село Първенец е 5 789 600 лева без ДДС, осигурени от републиканския бюджет. Според договора, изпълнителят изработва технически проект за 60 дни, след което има 180 дни за строително-монтажни работи.



Предвидените дейности са:



Разчистване на терена, разрушаване на компрометираните настилки, бордюри и огради, изкопни и насипни работи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, поставяне на парапети и ограничителни системи, полагане на хоризонтална пътна маркировка. В участъка на с. Първенец ще бъдат изградени нови дъждоприемни шахти за връзка със съществуващата колекторна система.



Ще бъдат възстановени банкетите. В населеното място се предвижда подмяна на нови бордюри, както и подмяна на съществуващата тротоарна настилка. В участъка от км 4+500 до км 4+796 ще бъде изградена тротоарна настилка за пешеходци, както и пешеходен парапет. Ще бъде подменен и съществуващия отводнителен канал.



За повишаване на пътната безопасност, наред с полагането на хоризонтална пътна маркировка и поставянето на вертикална сигнализация е предвидено и изграждането на 9 изкуствени неравности и 11 пешеходни пътеки в регулацията на населените места.



