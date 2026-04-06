Жители на Първенец и няколко населени места от община "Родопи“ излязоха на протест днес от 18,00 часа. Причината - лошото състояние на пътя Пловдив – Първенец и спрените ремонтни дейности по републикански път III-862, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Основното недоволство както на хората, така и на кметовете на населените места бе срещу Агенция "Пътна инфраструктура", която според протестиращите бездейства и е зарязала ремонта на въпросния път.

Ренета Плевнелиева, кмет на Първенец: "Това е огрмна подкрепа, благодаря ви! АПИ се подиграва с нас! Всеки един от вас минава оттук и вижда състоянието на пътя. Надявам се АПИ наистина да проумеят важността на тази пътна отсечка, тя осигурява достъп до много малки населени места и до най-голямата зеленчукова борса в цяла България".

Светослава Томова, кмет Златитрап: "Гражданското общество в община "Родопи" е живо. Подкрепяме Първенец. АПИ да изпълни своите задължения по компетентност".

Павел Михайлов, кмет на "Родопи": "Всички си чупят колите на този път! Аз питам АПИ - защо спря проекта, след като обещаха, че го рестартират?".

Според хората ремонтът на пътната отсечка е напълно преустановен, а състоянието на трасето създава ежедневни затруднения и риск за шофьорите.

Протестиращите настояха строително-ремонтните дейности да бъдат възобновени незабавно, както и да бъде предоставена ясна информация за сроковете за завършване на проекта по направлението Пловдив – Първенец – Лилково.

Протестът се проведе на светофара при кръстовището Първенец – "Коматево". Тази част от Околовръстното на Пловдив бе блокирана от хората, а полицията спря движението.

Сред основните искания на гражданите са още въвеждане на мерки за пътна безопасност и изготвяне и реализиране на технически проект за реконструкция на републикански път II-86 в кратки срокове.

Какво казаха от АПИ - тук.