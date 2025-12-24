ИЗПРАТИ НОВИНА
Шапки долу пред тези младежи
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:45Коментари (0)807
В навечерието на Рождественските празници младежите от Ротаракт и Интеракт клубовете към Ротари в Пловдив проведоха благотворителната кампания "Купи и дари". За първи път включиха в нея и социално слаби жители от община "Марица".

Младежите бяха подготвили хранителни пакети за близо 400 домакинства, събрани от дарители и техните семейства в продължение на три седмици и ги раздадоха с подкрепата на администрацията. Даренията включват продукти от първа необходимост – брашно, ориз, фасул, леща, консерви, сол, захар, олио, както и перилни и почистващи препарати.

"Решихме да подкрепим преди Рождество Христово жители от община "Марица", защото виждаме, че тук се осъществяват смислени социални проекти, с които се подкрепят социално слаби и самотно живеещи. Освен това заедно с младежите искаме да подкрепим хора, които са отдалечени от града и имат нужда от повече грижа и внимание", каза президентът на Ротари клуб "Пловдив – Филипопол" Хачик Язъджиян. Той уточни, че тази година по време на кампанията са събрани 12 тона и половина хранителни продукти, които са разпределени за  населените места на Община Марица, районите "Западен" и "Централен", както и за Дома за възрастни хора "Св. Василий Велики".

"Подготвихме над 1200 кашона, като една трета определихме за жители на Община Марица. За логистиката и разпределението разчитахме на подкрепата на администрациите. За първи път младежите събират толкова хранителни продукти. В кампанията се включиха повече от 70 млади доброволци от Интеракт клуб на възраст между 12 и 18 години, които събираха дарения в търговските вериги в Пловдив. Желанието им бе продуктите да достигнат навреме до хората в нужда – преди Рождество Христово", допълни Язъджиян. 

Той поясни, че във всеки пакет младежите са оставили и празнични пожелания, за да внесат не само подкрепа, но и топлина и надежда в домовете на възрастните и нуждаещи се хора.

В Царацово заедно с кмета на селото Димитър Петров президентът на Ротари дари близо 30 кашона с хранителни продукти на нуждаещи се. Първият дом, който посетиха бе на Николай Есев и неговата 89-годишна майка Тотка. Димитър Петров заедно с представители на читалище "Дядо Иван Арабаджията", общинският съветник Георги Разпопов споделиха, че повече от 10 години провеждат също благотворителна кампания "Купи и подари", към която се включват жители на Царацово, които даряват хранителни продукти за хора в нужда.

Към инициативата се присъединяват и малчуганите от ДГ "Пролет", които бяха изработили красиви коледни картички. "Специални благодарности на младежите от Ротари клубовете, които също се включиха в нашата кампания и ни подкрепиха. Всички заедно направихте Коледата по-топла и уютна. Доброто е заразно, бъдете добротворци! Нека има мир, любов и разбирателство, да бъдем по-позитивни, да си помагаме и да се подкрепяме!", каза кметът на Царацово Димитър Петров.  

В Калековец кметът на селото Георги Вълков за втора поредна година провежда благотворителна кампания заедно със своето семейство. Той дари 70 пакета с хранителни продукти за социално слаби жители, а на повече от 140 деца от ДГ "Весела", предучилищната група и първи клас занимателни игри, блокчета, играчки и лакомства. На трима младежи, останали без родители, Георги Вълков дари по 500 лева. Андреан Христов, Александър Филипов и Димитър Стоянов са участвали и активно в изработването на пано със зимна тематика, осъществено под ръководството на Борислав Толсузов, което бе представено на коледния базар в община "Марица" и откупено от кмета на Калековец.

Той благодари за подкрепата на младежите от Интеракт и приветства дарителството. "Кампанията, към която се присъединяват млади хора е урок по човечност, който предават на цялото общество. В навечерието на Рождество Христово инициативата ни донесе светлина, уют и надежда в домовете на хора в неравностойно положение и показа, че когато сме заедно, доброто има силата да променя животи", сподели Георги Вълков.

В Маноле повече от 50 семейства получиха дарение от кампанията на Интеракт и Ротаракт, осъществена с подкрепата на кмета на селото Стоил Дишев. Сред първите, които бяха подкрепени бе семейството на 54-годишната Руска Ангелова, която има 8 деца. Най-голяма от тях е Лили, която е на 34 години, а най-малък е 17-годишният Божидар. "Благодаря за дарените продукти. Учих до 5 клас в едно училище с кмета Димитър Иванов, който мисли за нас и ни помага винаги. Желая на всички здраве, късмет, светло бъдеще и весели празници", каза тя. Във всички населени места на Община Марица бяха раздадени продукти от първа необходимост на хора в неравностойно положение.

"Тази инициатива показа, че общите усилия винаги са пример за човечност и съпричастност, още повече че в нея се включват толкова млади хора. Радвам се, че младежите от Ротари прегръщат каузата на дарителството и с душа и сърце подкрепят благотворителни инициативи. Благодаря им, че подкрепиха жители от нашата община и стоплиха домовете и душите им в навечерието на Рождество Христово", посочи кметът на общината Димитър Иванов. Той допълни, че основен приоритет в управлението му е грижата към хората и мисията за тяхното по-щастливо утре.


