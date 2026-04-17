С официална церемония по рязане на лента Държавно предприятие "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) откри два нови пътни надлеза в междугарието Маноле – Белозем, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Обектите са изпълнени по проект "Проектиране и изграждане на два нови пътни надлеза при км 23+800 и км 26+306“. Той е част от мащабната инициатива за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап II. Съфинансирането е осигурено от Кохезионния фонд чрез Програма "Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

С изграждането на новите надлези се премахват пресичанията на едно ниво, което значително повишава безопасността на движение както за автомобилния, така и за железопътния транспорт. Очаква се също подобрение в ефективността и удобството на транспортните връзки в региона.