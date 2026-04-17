Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) ще проведе официално събитие по повод успешното завършване на проект за изграждане на два нови пътни надлеза в участъка между гарите Маноле и Белозем.

Церемонията ще се състои на днес от 12:00 ч. при пътния надлез на км 23+800, където ще бъдат представени резултатите от реализираните дейности.

Проектът включва проектиране и строителство на съоръжения при км 23+800 и км 26+306 и е част от по-широката инициатива за "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап II“. Финансирането се осигурява със средства от Кохезионния фонд чрез Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

С изграждането на новите надлези се премахват пресичанията на едно ниво, което значително повишава безопасността на движение както за автомобилния, така и за железопътния транспорт. Очаква се също подобрение в ефективността и удобството на транспортните връзки в региона.