Днес бе даден официален старт на движението по два чисто нови пътни надлеза в натоварения железопътен участък между селата Маноле и Белозем. Модерните съоръжения заменят старите жп прелези, с което се слага край на изнервящото изчакване на бариерите и се гарантира пълна безопасност при пресичането на релсите.

Както Plovdiv24.bg вече ви информира на церемонията присъстваха представители на НКЖИ, местната власт и екипите на строителите и надзора.

Безопасност и скорост без компромиси

Новите надлези, разположени на км 23+800 и км 26+306, разделят напълно нивата на автомобилния и железопътния трафик. Това носи няколко ключови ползи за жителите и бизнеса в региона. Автомобилите вече няма да губят време пред спуснати бариери. Премахването на прелезите позволява на влаковете по линията Пловдив – Бургас да развиват по-високи скорости. Елиминира се възможността за инциденти между влакове и превозни средства.

Европейска инвестиция за милиони

Изграждането на съоръженията е част от мащабния проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“. Стойността на договора за двата надлеза възлиза на 2 748 512,59 евро без ДДС.

Финансирането е осигурено по програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. Изпълнител на обекта е ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ НАДЛЕЗИ“.

Модернизацията на този участък е стратегическа стъпка за подобряване на железопътните услуги в контекста на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Тя прави жп транспорта по-конкурентоспособен и екологичен, осигурявайки по-добри условия както за пътниците, така и за международните товарни превози към пристанище Бургас.