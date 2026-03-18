Днес, 18.03.2026 г., с официална церемония беше открит обект "Проектиране и изграждане на нов пътен надлез при км 158+777 и нов пешеходен надлез при км 160+300 в междугарието Коньово – Кермен“. Обектът е част от мащабната рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас.На събитието присъстваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията инж. Мурад Тюрк, представители на ръководството на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура“, екипът на изпълнителя, строителния надзор и други официални гости.В рамките на обекта са изградени два нови надлеза, които осигуряват безопасно и безконфликтно преминаване над железопътната линия. Пътният надлез при км 158+777 позволява безопасно преминаване на автомобилния трафик над железопътната линия, като подобрява транспортната свързаност в района. Пешеходният надлез при км 160+300 създава удобна и сигурна връзка за жителите в района и осигурява безопасно преминаване над железопътната линия.Изграждането на съоръженията елиминира пресичането на железопътната линия на едно ниво и значително повишава безопасността както за автомобилния, така и за пешеходния трафик. Новата инфраструктура е част от цялостната модернизация на железопътната линия Пловдив – Бургас и допринася за повишаване на надеждността и ефективността на железопътния транспорт в региона.Обектът "Проектиране и изграждане на нов пътен надлез при км 158+777 и нов пешеходен надлез при км 160+300 в междугарието Коньово – Кермен“ е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, който се реализира на два етапа. Етап 1 беше изпълнен по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г., а Етап 2 продължава с финансиране по Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз.Стойността на договора е 1 497 568,81 евро, а изпълнител е ДЗЗД "БМ Инженеринг“.