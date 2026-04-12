След години на ускорен ръст, ограничено предлагане и динамични сделки, жилищният пазар в Пловдив постепенно навлиза в нов етап на развитие.

Пазарът на недвижими имоти в Пловдив значителен спад в броя на вписаните сделки както на тримесечна, така и на годишна база. През първите три месеца от годината - са вписани едва 3410 сделки с имоти. Това представлява голямо понижение от 43,5% спрямо предходното тримесечие - октомври, ноември декември от 2025 г.

Това е един естествен процес на "узряване“, при който връзката между цена и реална стойност започва да се възстановява. Пазарът се успокоява, но това не означава спад, а по-скоро преминаване към по-балансирана и устойчива среда.

Един от най-видимите сигнали за тази трансформация е увеличеното предлагане. Купувачите вече разполагат с повече възможности за избор, което логично променя и тяхното поведение. Сделките не се случват със същата скорост както преди, а процесът по вземане на решение става по-внимателен и обмислен. Все по-често се стига до по-дълги преговори, а в определени случаи и до корекции - не само в цените, но и в условията на сделките.

Пловдив остава привлекателен град за покупка на имот. Той предлага добро качество на живот и по-ниски цени спрямо София. Най-силен интерес има към южните и западните части. Там новото строителство и инфраструктурата се развиват най-бързо.

Ако отворим произволно обявите на която и да е фирма за недвижими имоти в града, ще видим следните цифри. В центъра на Пловдив жилищата струват средно около 1900 евро на квадратен метър. В квартали като Мараша и Каменица 1 цените достигат около 2200 евро. Това ги прави едни от най-скъпите зони в града.

Има и по-достъпни райони. В "Изгрев", "Коматево" и Остромила цените обикновено са между 1200 и 1300 евро на квадрат. Жилища под 1000 евро се намират по-трудно. Те са основно в периферни части, включително отделни зони на Изгрев и Тракия.

Тази разлика в цените показва, че пазарът става по-зрял. Купувачите вече търсят реална стойност, а не просто имот.

Все по-важни стават реалните фактори. Хората гледат доходите си, сигурността на работата и условията по кредитите. Очакванията за бърз ръст вече не са водещи. Пазарът става по-предвидим, но и по-чувствителен към икономиката.

Променя се и поведението на купувачите. Те са по-подготвени. Проучват пазара предварително. Често имат одобрен кредит още преди да започнат търсенето. Особено младите купувачи действат по-рационално и внимателно.

Сегментът на покупките "на зелено“ също преминава през трансформация. Този тип сделки остават важни за пазара в Пловдив, но вече се реализират при значително по-високи изисквания към инвеститорите. Купувачите търсят доказано качество и сигурност. Инвеститорите също се адаптират и залагат на по-добре планирани проекти.

Все по-малко се купува "на квадрат“. Купувачите оценяват имота като цялостен продукт, в който значение имат локацията, средата, инфраструктурата, достъпът до транспорт, качеството на строителството и възможностите за дългосрочно обитаване.

Банковото кредитиране продължава да бъде основен двигател на пазара, като значителна част от сделките в Пловдив са обвързани с ипотечно финансиране. Очакванията са за относителна стабилност на лихвените нива в краткосрочен план, което поддържа интереса на купувачите. В същото време обаче банките стават по-внимателни и прилагат по-строги критерии при оценката на кредитоспособността.

Очакванията за 2026 г. са, че цените вероятно ще растат, но по-бавно. Пазарът ще продължи да се стабилизира. Най-търсени ще бъдат имотите с реална стойност и добро качество. Едно е сигурно - пазарът в Пловдив вече е в една по-зряла фаза.