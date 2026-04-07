Пазарът на недвижими имоти в Пловдив отчита осезаемо забавяне на активността през първото тримесечие на 2026 г., показват данни на Агенцията по вписванията. Градът е сред водещите, които регистрират значителен спад в броя на вписаните сделки както на тримесечна, така и на годишна база.

През периода в Пловдив са вписани 3410 сделки с имоти. Това представлява понижение от 43,5% спрямо предходното тримесечие и спад от 2,1% на годишна база.

Данните показват, че охлаждането на пазара в града е по-осезаемо в краткосрочен план, докато на годишна база спадът остава сравнително ограничен. Това може да се тълкува като временно забавяне на активността, а не като рязка промяна в дългосрочната тенденция.

При договорните ипотеки също се наблюдава динамика. В Пловдив са вписани 1249 ипотеки, което е спад от 31,9% спрямо предходното тримесечие, но в същото време се отчита ръст от 11,7% спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Сходна динамика се наблюдава и в останалите големи градове в страната. В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1% спрямо предходното тримесечие и с 12,3% на годишна база. Във Варна са отчетени 2433 сделки – понижение с 43,3% на тримесечна база и с 21,5% спрямо същия период на миналата година.

В Бургас сделките достигат 1507, като намаляват с 39,7% спрямо края на 2025 г. и с 18% на годишна база. В Стара Загора са вписани 851 сделки (спад с 34,4% на тримесечна база и с 12,4% на годишна), а в Русе - 815 сделки, което представлява понижение с 40,9% спрямо предходното тримесечие и с 19,4% на годишна база.

В София са вписани 3948 ипотеки -с 32,6% по-малко спрямо края на 2025 г., но с леко увеличение от 1,7% спрямо година по-рано. Във Варна те достигат 1117 (спад с 29,9% на тримесечна база и ръст от 5,7% на годишна), докато в Бургас са 598 - понижение както спрямо предходното тримесечие (с 27,7%), така и на годишна база (с 4,5%).

В Стара Загора договорните ипотеки са 298 (спад с 30,4% на тримесечна база и с 1,7% на годишна), а в Русе - 264, което е понижение с 28,8% спрямо предходното тримесечие, но лек ръст от 1,1% спрямо същия период на 2025 г.

Общата картина показва забавяне на пазара в национален мащаб, като въпреки това интересът към кредитиране остава сравнително устойчив и може да играе ключова роля за развитието на сектора през следващите месеци.