ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Южният обходен колектор ще бъде приключен до края на 2028 година
Целият булевард ще бъде приключен до края на 2026 г. заради наличните работещи в момента канализационни помпени станции. Съоръженията се намират на кръстовищата на "Стефан Стамболов" с "Александър Стамболийски" и с "Петър Стоев".
От започнатите дейности остава последният слой на ул. "Петър Стоев" и довършването на бул. "Македония". На кръстовището с бул. "Никола Вапцаров" има да се полагат още тръби, а днес е станало ясно, че EVN също искали да сложат свои тръби, докато участъкът е разкопан.
Първоначалният срок за завършване на "Никола Вапцаров" е 30 септември. Според техническия ръководител на обекта Петър Гюров ще има възстановяване, но няма да има асфалт. На "Петър Стоев" се очаква до края на ноември да има положена плътна смес.
Догодина ще се работи по кръстовището на "Александър Стамболийски" с "Коматевско шосе", тъй като в момента се изчаква становище от НИНКН заради Римския акведукт. Преди да започне изграждането на колектора е получено съгласувателно писмо от РАМ, в което се казва, че строителството не попада в акведуктите. РАМ имат проучени участъци там, но в последствие се оказва, че проектът попада в единствения непроучен участък, обясни Гюров.
Според строителите, няма закъснение при изпълнението на първоначалния график. Първоначалният край на проекта е бил 2026 г., но извънредни обстоятелства налагат удължаване на срока. Сред тях е съгласуването с НИНКН и изместването на Марковския колектор. Де факто обектът ще бъде приключен до края на 2028 година.
Основната причина за бавенето е работата в градска мрежа, затварянето на кръстовища и започването на проекта от висока точка към ниска. Ръководителят на проекта Петър Гюров припомни, че "Александър Стамболийски" е дълъг близо 3 километра. Допълни, че тази година е стартирана част 4 от проекта, също с дължина 3 километра, без никой да разбере.
Кметът Костадин Димитров допълни, че е разговаряно строителите да сменят бордюрите покрай ремонтираните улици, а общината и районното кметство имат ангажимент после да подменят плочките по тротоарите.
Подмяната на бордюрите и изграждане на нови тротоари не е заложено в проекта и по договор строителите трябва да възстановят единствено това, което са разрушили. Община и изпълнители ще трябва допълнително да се договорят какво точно да се прави.
Относно ръчно нарисуваната пешеходна пътека Гюров коментира, че се е случило недоразумение, което в рамките на няколко часа е прекратено.
Повече гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 233
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да в...
10:23 / 25.09.2025
Започна срещата за Южния обходен колектор
10:21 / 25.09.2025
Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата,...
10:05 / 25.09.2025
"Смирненски" превърнат в сметище, гуми, хладилници и строителни ...
09:59 / 25.09.2025
"Духовни маршрути в Пловдив 2025" приключва сезона с разказ за Пл...
23:25 / 24.09.2025
Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожар...
21:16 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS