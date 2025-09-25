ИЗПРАТИ НОВИНА
Южният обходен колектор ще бъде приключен до края на 2028 година
Автор: Диана Бикова 11:48
©
В края на ноември или началото на декември ще бъде положен последният слой асфалт по бул. "Александър Стамболийски". Асфалтирането ще започне от ул. "Индустриална" към ул. "Димитър Талев". Този ангажимент са поели на срещата с кмета Костадин Димитров фирмите изпълнители на Южния обходен колектор, който е проект на ВиК - Пловдив, съобщи главният експерт Международна дейност във водното дружество Ивайло Добрев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Целият булевард ще бъде приключен до края на 2026 г. заради наличните работещи в момента канализационни помпени станции. Съоръженията се намират на кръстовищата на "Стефан Стамболов" с "Александър Стамболийски" и с "Петър Стоев". 

От започнатите дейности остава последният слой на ул. "Петър Стоев" и довършването на бул. "Македония". На кръстовището с бул. "Никола Вапцаров" има да се полагат още тръби, а днес е станало ясно, че EVN също искали да сложат свои тръби, докато участъкът е разкопан.

Първоначалният срок за завършване на "Никола Вапцаров" е 30 септември. Според техническия ръководител на обекта Петър Гюров ще има възстановяване, но няма да има асфалт. На "Петър Стоев" се очаква до края на ноември да има положена плътна смес. 

Догодина ще се работи по кръстовището на "Александър Стамболийски" с "Коматевско шосе", тъй като в момента се изчаква становище от НИНКН заради Римския акведукт. Преди да започне изграждането на колектора е получено съгласувателно писмо от РАМ, в което се казва, че строителството не попада в акведуктите. РАМ  имат проучени участъци там, но в последствие се оказва, че проектът попада в единствения непроучен участък, обясни Гюров. 

Според строителите, няма закъснение при изпълнението на първоначалния график. Първоначалният край на проекта е бил 2026 г., но извънредни обстоятелства налагат удължаване на срока. Сред тях е съгласуването с НИНКН и  изместването на Марковския колектор. Де факто обектът ще бъде приключен до края на 2028 година. 

Основната причина за бавенето е работата в градска мрежа, затварянето на кръстовища и започването на проекта от висока точка към ниска. Ръководителят на проекта Петър Гюров припомни, че "Александър Стамболийски" е дълъг близо 3 километра. Допълни, че тази година е стартирана част 4 от проекта, също с дължина 3 километра, без никой да разбере. 

Кметът Костадин Димитров допълни, че е разговаряно строителите да сменят бордюрите покрай ремонтираните улици, а общината и районното кметство имат ангажимент после да подменят плочките по тротоарите. 

Подмяната на бордюрите и изграждане на нови тротоари не е заложено в проекта и по договор строителите трябва да възстановят единствено това, което са разрушили. Община и изпълнители ще трябва допълнително да се договорят какво точно да се прави. 

Относно ръчно нарисуваната пешеходна пътека Гюров коментира, че се е случило недоразумение, което в рамките на няколко часа е прекратено

Повече гледайте в прикаченото видео!



25.09.2025 Започна срещата за Южния обходен колектор
25.09.2025 Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата, ремонтираща булеварда
25.09.2025 Лоша новина за откритата помпа на бул. "Македония" 80
24.09.2025 Кметът: Все едно излязох на магистрала
24.09.2025 След гротеската с пешеходната пътека в "Южен", днес тя вече е по стандарт
23.09.2025 Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
Мишки, още 3 години мъки, според обещанията им, а в действителност 2035 сигурно, ако въобще приключи! А и е много интересно как определиха края на 2028 г., когато мандатът на този "така успешен кмет" ще е приключил и няма да дава обяснения!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да в...
10:23 / 25.09.2025
Започна срещата за Южния обходен колектор
10:21 / 25.09.2025
Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата,...
10:05 / 25.09.2025
"Смирненски" превърнат в сметище, гуми, хладилници и строителни ...
09:59 / 25.09.2025
"Духовни маршрути в Пловдив 2025" приключва сезона с разказ за Пл...
23:25 / 24.09.2025
Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожар...
21:16 / 24.09.2025

Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
