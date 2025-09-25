© В края на ноември или началото на декември ще бъде положен последният слой асфалт по бул. "Александър Стамболийски". Асфалтирането ще започне от ул. "Индустриална" към ул. "Димитър Талев". Този ангажимент са поели на срещата с кмета Костадин Димитров фирмите изпълнители на Южния обходен колектор, който е проект на ВиК - Пловдив, съобщи главният експерт Международна дейност във водното дружество Ивайло Добрев, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Целият булевард ще бъде приключен до края на 2026 г. заради наличните работещи в момента канализационни помпени станции. Съоръженията се намират на кръстовищата на "Стефан Стамболов" с "Александър Стамболийски" и с "Петър Стоев".



От започнатите дейности остава последният слой на ул. "Петър Стоев" и довършването на бул. "Македония". На кръстовището с бул. "Никола Вапцаров" има да се полагат още тръби, а днес е станало ясно, че EVN също искали да сложат свои тръби, докато участъкът е разкопан.



Първоначалният срок за завършване на "Никола Вапцаров" е 30 септември. Според техническия ръководител на обекта Петър Гюров ще има възстановяване, но няма да има асфалт. На "Петър Стоев" се очаква до края на ноември да има положена плътна смес.



Догодина ще се работи по кръстовището на "Александър Стамболийски" с "Коматевско шосе", тъй като в момента се изчаква становище от НИНКН заради Римския акведукт. Преди да започне изграждането на колектора е получено съгласувателно писмо от РАМ, в което се казва, че строителството не попада в акведуктите. РАМ имат проучени участъци там, но в последствие се оказва, че проектът попада в единствения непроучен участък, обясни Гюров.



Според строителите, няма закъснение при изпълнението на първоначалния график. Първоначалният край на проекта е бил 2026 г., но извънредни обстоятелства налагат удължаване на срока. Сред тях е съгласуването с НИНКН и изместването на Марковския колектор. Де факто обектът ще бъде приключен до края на 2028 година.



Основната причина за бавенето е работата в градска мрежа, затварянето на кръстовища и започването на проекта от висока точка към ниска. Ръководителят на проекта Петър Гюров припомни, че "Александър Стамболийски" е дълъг близо 3 километра. Допълни, че тази година е стартирана част 4 от проекта, също с дължина 3 километра, без никой да разбере.



Кметът Костадин Димитров допълни, че е разговаряно строителите да сменят бордюрите покрай ремонтираните улици, а общината и районното кметство имат ангажимент после да подменят плочките по тротоарите.



Подмяната на бордюрите и изграждане на нови тротоари не е заложено в проекта и по договор строителите трябва да възстановят единствено това, което са разрушили. Община и изпълнители ще трябва допълнително да се договорят какво точно да се прави.



Относно ръчно нарисуваната пешеходна пътека Гюров коментира, че се е случило недоразумение, което в рамките на няколко часа е прекратено.



