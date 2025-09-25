ИЗПРАТИ НОВИНА
Започна срещата за Южния обходен колектор
Автор: Диана Бикова 10:21
© Plovdiv24.bg
В кметството на район "Южен" започна срещата на кмета на Пловдив Костадин Димитров и районнит кмет на "Южен" Атанас Кунчев с ръководството на ВиК и представители на фирмите изпълнители. На срещата ще се обсъжда Южният обходен колектор, който се изгражда по проект на ВиК - Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Кметът Димитров беше посрещнат от представители на жилищния блок на ул. "Македония" 80, които имат проблем с незатворена шахта, в която се припомпват обратните води от "Никола Вапцаров" и "Македония". През двата булеварда минават отклонения на Южния обходен колектор за връзка с лота на ул. "Петър Стоев". Кметът покани гражданите да присъстват на разговора.

След края на срещата се очаква да бъдат дадени изявления.



най безличния кмет обаче пък бая милиони се "усвоиха"
0
 
 
Рядко тъпа физиономия! Колкото си по-тъп, толкова по-зависим! Кражби, кражби, кражби - партия гроб
0
 
 
Оставка, вън от общината, крадци, рестаджии, неможачи, лъжци! Докога да ви търпим простотиите - непрестанни ремонти, които не се довършват, пропуснати срокове, празни обещания, смрад, задръствания, прахоляк, мръсотия! И всичко това за да пълните гушата, мишки! Срещата е за да си измиете ръцете едни на други и после по живо по здраво още 2-3 години мизерия за хората!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

