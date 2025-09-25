© Plovdiv24.bg В кметството на район "Южен" започна срещата на кмета на Пловдив Костадин Димитров и районнит кмет на "Южен" Атанас Кунчев с ръководството на ВиК и представители на фирмите изпълнители. На срещата ще се обсъжда Южният обходен колектор, който се изгражда по проект на ВиК - Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Кметът Димитров беше посрещнат от представители на жилищния блок на ул. "Македония" 80, които имат проблем с незатворена шахта, в която се припомпват обратните води от "Никола Вапцаров" и "Македония". През двата булеварда минават отклонения на Южния обходен колектор за връзка с лота на ул. "Петър Стоев". Кметът покани гражданите да присъстват на разговора.



След края на срещата се очаква да бъдат дадени изявления.



