Започна срещата за Южния обходен колектор
Кметът Димитров беше посрещнат от представители на жилищния блок на ул. "Македония" 80, които имат проблем с незатворена шахта, в която се припомпват обратните води от "Никола Вапцаров" и "Македония". През двата булеварда минават отклонения на Южния обходен колектор за връзка с лота на ул. "Петър Стоев". Кметът покани гражданите да присъстват на разговора.
След края на срещата се очаква да бъдат дадени изявления.
