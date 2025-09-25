ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лоша новина за откритата помпа на бул. "Македония" 80
Живущи в блока сигнализираха медията ни за големия проблем, който ги връхлетял след като започва изграждането на големия проект на държавното дружество ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Непосредствено до блока е направена шахта, в която се изливат отпадните води чрез помпа. При най-малък полъх на вятъра миризмата на фекалии се усеща в целия микрорайон, а през лятото смрадта се е разнасяла по целия булевард чак до "Кукленско шосе". Сградно отклонение и, съответно присъединяване, не е направено, разказаха хората пред камерата на Plovdiv24.bg.
С това съоръжение се изпомват обратните води от бул. "Никола Вапцаров" и "Македония", обясни Петър Гюров - технически ръководител от консорциума "Еко Проект Пловдив", който изпълнява проекта на ВиК.
Още около месец ще е необходим да се завърши канализацията по локалното платно на самата "Македония" и свързването й с тръбите на ул. "Петър Стоев". След приключването на тази част от обекта ще се направи и връзката на "Македония" 80.
На твъденията на гражданите, че голямата 3-метрова тръба по "Александър Стамболийски" е пълна на 95% и може да прелее, Гюров отговори, че е възможно това да е истина за най-ниската точка на колектора. Съоръжението има достатъчно капацитет и въпреки че е затапено на "Кукленско шосе", работи на пълни обороти и няма опасност да прелее при дъжд. Това може да се случи само при обилни валежи, които продължават без прекъсване с дни.
Отпушването при "Кукленско шосе" ще се случи след реализирането на етап 2 от проекта, който все още не е задвижен. Той включва преминаване под жп линиите и свързването на тръбите от "Александър Стамболийски" и от ул. "Недялка Шилева" в жр "Тракия".
За догодина остава и работата по съоръжението в западна посока, където също е затапено. Там пък трябва да се направи голяма шахта на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и "Коматевско шосе". В участъка попада археологията от Римските акведукти, затова трябва да се проведе съгласувателна процедура на проекта с НИНКН. След като се изгради шахтата на "Коматевско шосе" ще се пристъпи към преместването на сега действащата помпената станция от кръстовището на "Александър Стамболийски" с ул. "Стефан Стамболов", която сега препомпва водата в този участък.
Южният обходен колектор събира отпадни и дъждовни води от западната и южната част на Пловдив и от селищата в Родопската яка и ги отвежда в Пречиствателната станция на Ягодовското шосе. Съоръжението е с дължина 12 километра от "Пещерско шосе" през "Александър Стамболийски" и "Недялка Шилева" стига до Пречиствателната. Около 30% от строителните дейности на територията на район "Тракия" вече са изпълнени.
Изграждането на колектора започна преди 3 години. Това е най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК – Пловдив“ и се финансира чрез Оперативна програма "Околна среда“ 2014–2020. Строително-монтажните дейности се извършват от ДЗЗД "Еко Проект Пловдив“, обединяващо фирмите "Интерхолд“ ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД (вече "Парсек груп“) и "ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД. Обектът трябва да бъде напълно завършен през 2029 година.
