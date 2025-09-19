ИЗПРАТИ НОВИНА
Жители на "Южен": Страшно е. Най-спокойното място стана бардак
Автор: Диана Бикова 16:50
©
За голям проблем с канализацията за обратни води сигнализираха Plovdiv24.bg жители от район "Южен". Адресната регистрация е бул. "Македония" 80, но блокът се намира непосредствено до бул. "Александър Стамболийски". 

Казусът възниква, след като започва изграждането на големия проект на ВиК за Южен обходен колектор. Непосредствено до блока е изградена шахта, в която се изливат отпадните води... чрез помпа. При най-малък полъх на вятъра миризмата на фекалии се усеща в целия микрорайон, а през лятото смрадта се е разнасяла по целия булевард чак до "Кукленско шосе". Сградно отклонение и, съответно присъединяване, не е направено, разказват хората.  

"Разклонението, което отива до ул. "Петър Стоев“, минава оттук. Преди два месеца строителите отвориха булеварда и видяха, че тръбата е 95% пълна. Жилищните сгради, от I РУ до тук, са вързани. За да не им връща към "Никола Вапцаров“, където работят в момента, строителите са сложили тази помпа. Тя е пълна, в момента има 1 метър да прелее. Това значи, че целият клон е пълен. Като стигнат до "Петър Стоев“, ще свържат с онази тръба, която е паралелно прокарана с тази по "Александър Стамболийски“. Тя е към 1 километър, тя също е пълна" - обясни Йордан Брънзов.

Брънзов, който е строителен инженер по професия, сподели, че преди време е имало проверки от комисии, но до момента нищо не е направено и вече втори месец тръбата не се източва. По негови изчисления, са събрани между 10 000 и 15 000 кубика отпадни води, които отиват до "Кукленско шосе". Там е затапено, тъй като колекторът не е продължен до Пречиствателната станция. Според него, най-правилното решение е на "Кукленско шосе" да се приточва водата в действащите колектори.

Хората се притесняват какво ще се случи, когато завалят обилни есенни дъждове. Опасяват се да не се повтори ситуацията отпреди няколко години. 

"В тази шахта, която сега се излива, на времето дадоха разрешение да се върже "Оазис“-а, но тази тръба не е оразмерена за едно голямо село. Тогава, при първия по-голям дъжд, по булеварда, ей тук – пред затвора, капаците изскочиха 1 метър над земята. Просто не може да поеме тази канализация, а сега вече я няма" - припомня Брънзов.

Гражданите настояват да се предприемат превантивни мерки и да бъдат включени към централната канализация. Призовават депутати и общински съветници да слязат от колите си и да отидат сред хората, за да видят как се харчи държавен ресурс, как хората дишат прах, как децата се тровят.

"10% от населението на града е подложено на ей това нещо да живее. Аз не знам в ХХI век, вторият по големина град в Европейска държава дали някъде другаде може да се допусне такова нещо да има" - възмущават се те.

Друг голям проблем е прахолякът по неформалната улица покрай блока. Тя е направена преди години от живущите, те със свои средства са поддържали пътя, мъжете сами са го насипвали. Когато започнал ремонтът на "Александър Стамболийски",  оттам се пренасочил автомобилният трафик. Нещо повече - пътят се ползва и от камионите, които отиват към новостроящите се сгради.  

"Каквото и да кажем, нещата са очевадни: тук стана страшно. Най-спокойното място стана бардак. Вижте праха, който се вдига – всичкия прах го дишаме ние. През деня, като минат самосвалите, е някакъв ужас. Не можеш да гледаш от мъгла от прах. Вижте на какво приличат колите, вижте дърветата на какво приличат" - посочва живущ в блока. 

Друг добавя: "Молим чрез вашата трибуна да излезе някой компетентен човек от администрацията на града и да каже тези проблеми кога ще бъдат решени. Дали ВиК въобще имат някакво намерение това нещо някога да го приключат. Хората са в неведение и се молят да не дойдат дъждове да завали няколко дни да не плувне половината квартал във фекални води. От вашата трибуна да се даде малко гласност за този случай, защото всички мълчат и хората са в неведение". 

В прикаченото видео може да видите подробности по казуса!



Страшно е! Но кметът каза, че Ал. Стамболийски е готов. Толкова са могли, толкова са построили.
