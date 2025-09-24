ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След гротеската с пешеходната пътека в "Южен", днес тя вече е по стандарт
Новите пешеходни пътеки са по обичайния шаблон, а за по-голяма видимост в тъмната част на денонощието са направени в бял и жълт цвят. "Възстановяваме там, където има конфликтни точки, а именно пред детските заведения. Осови линии няма да се слагат, тъй като не е положен последният, износващият пласт асфалт", съобщи за медията ни техническият ръководител на обекта Петър Гюров. Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев допълни, че в този участък има три пешеходни пътеки и уточни, че това е временна маркировка с цел безопасно пресичане на пешеходците.
Припомняме, че движението по "Александър Стамболийски" бе пуснато на 9 септември след полагане на временна настилка по цялото трасе. Районният кмет Атанас Кунчев подчерта, че булевардът е отворен компромисно, тъй като ремонтът все още не е завършен и са поставени предупредителни знаци, че пътят е в ремонт, а ограничението на скоростта е 30 км/час. Очаква се през октомври да се довърши окончателно участъкът между кръстовищата с "Димитър Талев" и "Стефан Стамболов".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 228
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ПП-ДБ: Неприемливо е деца да учат в подблокови пространства
08:51 / 24.09.2025
Започна най-мащабният проект по дигитализация в историята на Плов...
08:36 / 24.09.2025
Нощ на литературата в парк "Каменица" в Пловдив
07:00 / 24.09.2025
Днес в Пловдив откриват 79-ия международен технически панаир
06:40 / 24.09.2025
Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи
19:32 / 23.09.2025
С телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди
19:27 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS