След гротеската с пешеходната пътека в "Южен", днес тя вече е по стандарт

© Plovdiv24.bg Стандартни пешеходни пътеки са направени по булевард "Александър Стамболийски", след като вчера обществеността беше скандализирана заради ръчно нарисувана пътека пред ДГ "Светлина", предава Plovdiv24.bg.



Новите пешеходни пътеки са по обичайния шаблон, а за по-голяма видимост в тъмната част на денонощието са направени в бял и жълт цвят. "Възстановяваме там, където има конфликтни точки, а именно пред детските заведения. Осови линии няма да се слагат, тъй като не е положен последният, износващият пласт асфалт", съобщи за медията ни техническият ръководител на обекта Петър Гюров. Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев допълни, че в този участък има три пешеходни пътеки и уточни, че това е временна маркировка с цел безопасно пресичане на пешеходците.



Припомняме, че движението по "Александър Стамболийски" бе пуснато на 9 септември след полагане на временна настилка по цялото трасе. Районният кмет Атанас Кунчев подчерта, че булевардът е отворен компромисно, тъй като ремонтът все още не е завършен и са поставени предупредителни знаци, че пътят е в ремонт, а ограничението на скоростта е 30 км/час. Очаква се през октомври да се довърши окончателно участъкът между кръстовищата с "Димитър Талев" и "Стефан Стамболов".