© виж галерията Булевард "Александър Стамболийски“ в Пловдив вече е напълно отворен за движение. Новината съобщи кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.



От ДЗЗД "Еко Проект Пловдив“ изпълниха ангажимента си и положиха асфалт и в последните два участъка от ключовата артерия. Макар и временна, настилката позволява преминаването по цялото трасе.



"В писмо съм поискал от изпълнителя да бъде положена и временна пътна маркировка, с която да се осигури безопасно движение“, уточни Кунчев.



Към момента изпълнителят на проекта няма разрешение от Министерството на културата за работа по кръстовището на бул. "Александър Стамболийски“ и "Коматевско шосе“. При получаването на такова ще бъде подадена допълнителна информация.



Припомняме, че ремонтът трябваше да започне още през юни, но беше спрян заради попадането на античния Римски акведукт на Пловдив в обхвата на бъдещата шахта.



Изграждането на Южния обходен колектор е най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК – Пловдив“ и се финансира чрез Оперативна програма "Околна среда“ 2014–2020. Строително-монтажните дейности се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив“, обединяващо фирмите "Интерхолд“ ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД (вече "Парсек груп“) и "ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД.