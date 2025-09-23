© Фейсбук виж галерията Ръчно нарисувана пешеходна пътека на бул. "Александър Стамболийски" шокира живущите в района. Линиите на "зебрата" са направени на ръка с валяк за боядисване вместо със стандартен шаблон, сигнализират свидетели на необичайното улично творчество.



Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев каза за Plovdiv24.bg, че инициативата не е негова. "Това даже не знам как да го характеризирам. Чудя се дали не е нарочно" - коментира кратко той.



Според граждани, най-вероятно боядисването с ярко жълта боя е самоинициатива, тъй като пътеката е направена непосредствено пред детска градина "Светлина".



Не липсват и похвали: "Човекът рискува да го съдят за "самоуправство", но да покаже нагледно колко е лесно и достъпно да се купи кофа боя и да се "реализира" маркировката. Браво!"; "Хората се оправят сами. Детска градина има там - писнало им е да пресичат на късмет."; "Аз смятам, че е проявена самоинициатива иq вместо подигравкиq трябва да запишем браво на човека".



Други подхождат с хумор и сарказъм: "Останала му е малко боя, намерил й е място... хахаха", "Лелеееее, какво изящно изкуство", "Поне цветът е уцелил".



Това е "компромисна" пешеходна пътека, обясняват трети. "Като няма - що няма, сега има пътека и пак недоволни" - философски заключава друг.



Районният кмет Атанас Кунчев е разговарял със строителите, които работят по "Ал. Стамболийски" и се е уточнил с тях да ангажират лицензирана фирма, която да направи качествена временна маркировка по булеварда.