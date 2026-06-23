Всеки от замесените в случая с укриването на прокурорския син Васил Михайлов ще получи обвинение за действията, които е извършил, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Единственият, на когото е нямало основание да му се повдига обвинение, но е имало основание да се освети името му, е бащата. Останалите имена ще се научат, когато им бъдат повдигнати обвинения. В момента се работи активно по тях.

Моля ви да имате предвид, че много пъти нашата работа е свързана с тишина и както в случая с Олег Невзоров: ако мълчим – мълчим в интерес на разследването, а не мълчим, за да скрием истината, подчерта министър Иван Демерджиев.

По отношение на Олег Невзоров допълни, че служителите на Министерството на вътрешните работи са работили интензивно с него. Придобили са възможно най-голям обем информация и са я предоставили и на Прокуратурата, и на ДАНС, за да може всяка от двете институции да упражни правомощията си.

Трябва много ясно да се разбере, че МВР не е отговорно за мерките за неотклонение. Нашата задача беше да обезпечим на българската прокуратура Олег Невзоров, за да може да работи с него, уточни вътрешният министър.

Следващите действия трябва да ги извърши прокуратурата като МВР ще окаже пълно съдействие, гарантира той. Демерджиев припомни, че днес изпълняващата функцията главен прокурор ще изпрати прокурор от Върховната касационна прокуратура във Варна. Надява се процесът да се ускори и по-бързо да се върви към приключване на това разследване, въпреки значителния му обем.

Демерджиев отклони въпроса дали показанията на Олег Невзоров е възможно да доведат до арести на ключови фигури, които са му помагали да осъществяват дейността си. "Не искам да се намесвам на територията на прокуратурата, те ще ви обяснят подробно", каза министърът.