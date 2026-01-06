Вижте какво се случи с колата на пловдивчанин в новогодишната нощ

© Фейсбук Новата година започна кошмарно за пловдивчанин. Това сподели самият той в социалната мрежа Фейсбук. Причината - колата му е била сериозно увредена в новогодишната нощ:



"Така някои хора разбират “празнуването" на Нова година! Не смятах да пиша, но все пак реших да го направя, защото причината за това безумие се оказа 9 мм куршум!



Да стреляш с огнестрелно оръжие в жилищен квартал, без да ти пука дали ще убиеш човек, животно, или просто ще разрушиш нечие движимо или недвижимо имущество е безразсъдно, безотговорно и много опасно!".