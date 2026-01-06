ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вижте какво се случи с колата на пловдивчанин в новогодишната нощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08Коментари (1)1198
© Фейсбук
Новата година започна кошмарно за пловдивчанин. Това сподели самият той в социалната мрежа Фейсбук. Причината - колата му е била сериозно увредена в новогодишната нощ:

"Така някои хора разбират “празнуването" на Нова година! Не смятах да пиша, но все пак реших да го направя, защото причината за това безумие се оказа 9 мм куршум!

Да стреляш с огнестрелно оръжие в жилищен квартал, без да ти пука дали ще убиеш човек, животно, или просто ще разрушиш нечие движимо или недвижимо имущество е безразсъдно, безотговорно и много опасно!".


Още по темата: общо новини по темата: 270
05.01.2026 »
05.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Аз съм събирал гилзи от боен пистолет след 1ви януари по улицата преди година две... а 90те години можеше даже и от калашник да намериш. За щастие на някои "демокрацията им отне много"
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив почете 178 години от рождението на Христо Ботев
14:03 / 06.01.2026
Росен Генов спаси кръста в Пловдив и пожела на народа да е силен
13:16 / 06.01.2026
Клиент на голям магазин обиди жестоко продавачка, искал рестото в...
12:48 / 06.01.2026
Проблем с паркирането в Пловдив заради еврото
13:37 / 06.01.2026
Митрополит Николай освети воинските знамена в Пловдив
12:29 / 06.01.2026
Възрастна жена остана без апартамент след инцидент в Пловдив
12:35 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Богоявление 2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: